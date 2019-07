Volvo og stasjonsvogn har nærmest vært synonymer i flere tiår. De store, praktiske og fornuftige stasjonsvognene har vært svært viktig for Volvo-merkevaren – og for salget deres.

Men i en bilbransje som er inne i store endringer, er få ting hellig: Heller ikke bilmodeller som tradisjonelt har hatt lang og stor suksess.

Flere svenske medier skriver nå at Volvo vurderer å droppe den store stasjonsvognen V90, når dagens utgave går ut av produksjon.

Årsaken er at denne bilen står for en stadig mindre del av Volvo-salget. Det er SUV-ene som virkelig er storselgerne hos svenskene nå, i tillegg til at nye V60 står for en stor del av familiebil-salget. Volvo produserer og selger nå dobbelt så mange V60, som V90.

– Det er spesielt

Det har vært en klar trend i mange år at de store stasjonsvognene taper salg. Heller ikke Volvo kommer unna det. Da V90 ble lansert, var salget relativt høyt. Men i år ligger det an til å bli en produksjon på ikke mer enn 30.000 eksemplarer. Til sammenligning skal Volvo lage rundt 200.000 eksemplarer av den kompakte SUV-en XC40. Det forteller mye om hva det store flertallet av kunder etterspør.

Dagens V90 skal etter planen gå frem til 2023, så kan det være slutt.

Det norske markedet er forresten et lite unntak her. Helt siden den kom i ladbar hybrid-utgave har V90 vært en storselger i Norge. T8-utgaven kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Det har gjort at den i lange perioder har vært klassens mest solgte bil her hjemme.

– Jeg tror det er viktig å understreke at det bare er snakk om rykter. Som alle andre bilprodusenter, vurderer naturligvis også Volvo fortløpende hvilke modeller de skal satse på, og hvilke som ikke lenger har livets rett. Men det er klart: Det er spesielt hvis Volvo velger å droppe selve Herregårdsvognen, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Så heftig er Volvos familiebil-favoritt

Dette er "offroad-utgaven" V90 Cross Country. I Norge lider salget av denne under at bilen ikke finnes i noen ladbar utgave.

Kan ikke leve av tradisjoner

Han har fulgt Volvo tett i en årrekke og er også redaktør for magasinet VolvoKlassiker som er dedikert til de klassiske modellene fra Volvo.

– Tradisjonene er viktige for Volvo og de er flinke til å trekke dem frem, både i markedsføring og på design. Men i dagens bilbransje kan du ikke leve av tradisjoner alene. Volvo blir et mer og mer internasjonalt merke. Særlig har det kinesiske markedet blitt mye viktigere de siste årene. Her er det sedaner og SUV-er som gjelder. Dermed vil nødvendigvis også produktmiksen bli preget av det, sier Benny.

SUV-er selger nå mye mer enn store stasjonsvogner. Det merker også Volvo V90 godt.

Fortsette noen år ekstra?

De siste årene har Volvo-salget økt kraftig. Volvo er også i den hyggelige situasjonen at fabrikkene deres går for fullt. Det gjør også at de prioritere stramt:

– Generelt er det høyere avanser på SUV-er og crossovere, enn de tradisjonelle familiebilene. Man tjener rett og slett mer penger på å lage og selge disse. Det er naturligvis også en faktor inn i dette. Volvo vil ønske å bygge de bilene de tjener mest på. Det er ventet at dagens V90 skal gå frem til 2023. Det er altså noen år til, og det er all grunn til å vente at bilmarkedet vil endre seg også i disse årene.

– Ett alternativ for Volvo er nok også å ta en mer omfattende facelift på dagens versjon og la den fortsette noen år ekstra. Da kjøper de seg også litt mer tid, avslutter Benny.

