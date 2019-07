Regjeringen vil ha en rask utbygging av infrastruktur for alternative energikilder over hele landet.

Det er nødvendig for å gjennomføre stortingsvedtaket om fossilfri kollektivtrafikken innen 2025.

Diesel og bensin skal erstattes av batterier, hydrogen og biogass, og regjeringenes mål er at anlegg for lading og fylling skal gjøres lett tilgjengelig i hele Norge.

– Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Det betyr at diesel og bensin skal erstattes av batterier, hydrogen og biogass i alt fra personbiler til busser og lastebiler, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Regjeringen la mandag fram to handlingsplaner for å kutte utslipp i transportsektoren. Den ene planen handler om infrastruktur for alternative drivstoff, og den andre handler om hvordan kollektivtrafikken skal bli grønnere.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier det er en viktig forutsetning at det legges til rette for at nye energikilder kan tas i bruk i hele landet. Dale vil ta i bruk privat sektor og gjøre det lønnsomt både for vanlige folk og for næringslivet å velge klimavennlige løsninger.

– Det bidrar disse handlingsplanene til fordi vi bruker et bredt sett av virkemiddel for å fornye teknologien så vi kan bruke nullutslipp enten vi kjører båt, ferje, bil eller lastebil, sier Dale til TV 2.