Sveinung tapte over ni millioner kroner på to uker – nå advarer han andre

Han oppsøkte skatteetaten i Bø og forklarte situasjonen. De ba om dokumentasjon i form av håndhistorikk fra alle spill med pott på over 10.000 kroner. Men problemet var at omtrent alle hendene til Østgård var over 10.000, da startsummene ofte lå på 12.000-13.000 kroner.

– Jeg fikk diffuse svar fra dem, og det var store diskusjoner om hvordan gevinstene skulle beskattes. Jeg forsøkte å undersøke litt selv også, men jeg fant ingen gode svar noe sted, sier han.

Østgård hadde også problemer med å hente ut informasjon om håndhistorikker fra nettsiden som skatteetaten ønsket, og forklarer at bildebevis nærmest var umulig å oppdrive. Han tok ut nærmere 50.000 dollar, som er rundt 430.000 kroner i dagens kurs, og bestemte seg for å la resten ligge, og heller ta tak i problemet senere.

Tapet

Men det gikk ikke lang tid før savnet etter pokeren kicket inn. Han lengtet etter spenningen og adrenalinet hverdagen ikke kunne gi han. Han savnet det høye tempoet, som trigget avhengigheten hans.

– Da gikk det fort. Jeg hadde spilt ut ifra matematikk og sannsynlighet tidligere, men nå tok følelsene overhånd. Det jeg burde ha gjort var å ta en pause og komme tilbake med en ny giv, men i stedet begynte det å svartne. Matematikken forsvant, og det samme gjorde sannsynlighetsregningen. Sinne og frustrasjon tok over, og da raknet det fullstendig.

På få dager gikk han fra én million og femti tusen dollar på kontoen på nettsiden, til at det stod i null.

Den spillegale siddisen tenkte at han nå skulle ta hevn, og rydde opp i dette. Østgård tok opp ni forskjellige forbrukslån, i tillegg til å skaffe seg en heftig kredittkortgjeld.

– Frustrasjonen kom først da kontoen stod på null. Jeg drømte at jeg tok mitt eget liv. Jeg så ikke meningen med noen ting lenger. Alt var tomt og svart, sier han.

Han forsøkte å ta opp enda et lån, men for første gang fikk han avslag fra banken. Det var det som skulle til for å snu tankegangen til 33-åringen.

– Jeg tenkte: «Hei, hva er det du holder på med. Nå må du tilbake til virkeligheten». Da var det slutt. Jeg begynte å tenke rasjonelt igjen og selvinnsikten kom tilbake.

Til sammen tapte Østgård godt over ni millioner kroner.

Hjelp fra NAV

Verken under oppturene eller nedturene fortalte Østgård noen om spillingen sin. Han hadde ikke behov for å skryte av gevinstene, og heller ikke opplyse om tapene, da han synes det var tabubelagt.

For første gang innså han nå at han trengte hjelp. Han klarte ikke å stå i dette alene lenger.

– Direktøren på hotellet jeg jobbet på hadde en kompis som hadde vært gjeldsrådgiver tidligere. Jeg satte meg ned med han og han bekreftet at jeg i trøbbel. Jeg gikk til NAV, og da var ballen i gang.

Han forteller at han var svært heldig med gjeldsrådgiveren sin på NAV. Vedkommende tok raskt tak i problemet, og samtaler med namsmannen ble satt i gang. I nærmere halvannet år har han ventet på en gjeldsordning.

Vil hjelpe andre

Etter at Østgård stod fram min sin historie i TA har han fått masse tilbakemeldinger fra nære og fjerne.

– Først og fremst takker folk meg for at jeg forteller om dette. Flere som er i en mye verre situasjon enn meg har tatt kontakt, der ekteskap, barn, og tvangssalg står på spill. Jeg har også hørt om folk som har tatt selvmord som følger av konsekvensene av gjelden. For gjelden i seg selv er en ting, men for de som har et etablert familieliv blir totalen så stor og vond.

I dag har ikke Østgård spilt poker på fem år. Han har et sterkt ønske å kunne delta i debatten om spilleavhengighet, og gjerne gjør en forskjell for andre som er eller har vært i samme situasjon som han selv.

– Jeg forstår at terskelen for å ta opp røret til hjelpelinjen eller møte opp på NAV-kontoret kan være for høy og skremmende. Det kan være godt å møte noen som har slitt, eller sliter, med det samme før man tør å ta det steget, sier han og legger til:

– Det er litt klisjé, men jeg tenker at det som ikke dreper meg gjør meg sterkere. I ettertid vil jeg si at jeg faktisk ikke ville vært denne opplevelsen foruten. Jeg har lært ting om meg selv og livet som jeg ikke hadde oppdaget hvis jeg ikke hadde vært i gjennom dette.

Ønsker endringer

Østgård tror det er flere tiltak som må gjøres for å unngå at folk blir spillavhengig. Han tror at det er vanskelig å angripe spilloperatørene, da det alltid vil finnes smutthull på internettet. Også det politiske arbeidet synes han går for tregt. Derfor tror han lurere å starte i det små, og tenkte preventivt.

– Problematikken må løftes tidlig. Disse spilloperatørene har en kynisk markedsføring, som unge mennesker får rett i fleisen. Spilling på nett bør snakkes om på skolen, selv om det nødvendigvis ikke står konkret på læreplanen, sier han og fortsetter:

– De brutale fakta er at 99.99 prosent taper i det lange løp. Ønsker vi virkelig å være slaver for lommebøkene til en kynisk gamblingindustri?

Flere årsaker til avhengighet

Elizabeth Waage ved Hjelpelinjen for spilleavhengige forteller at årsaken til spillavhengighet er et komplekst samspill som for eksempel arv. personlighetstrekk, impulsivitet og sosiale faktorer.

– En flukt-spiller utgjør den største andelen av de spilleavhengige. De spillerne som søker spenning i livet, «action spiller», utgjør en liten andel av de spilleavhengige, sier hun til TV 2.

Waage forklarer at også faktorer i og rundt spillerne har betydning for utvikling av spilleavhengighet, og forklarer at det dreier seg blant annet om markedsføring og tilgjengeligheten av spillere. Også attraktive spill-innretninger som gjør at spillerne blir ved spillende, selv om det kan medføre negative konsekvenser, styrer dette.

– Eksempler på dette er størrelsen på jackpotene, hvor raske spillene er, hvor mye de gir illusjon om kontroll, enkel betaling, tilgjengelighet og innsatsstørrelse. Lyd og lys som brukes som belønning ved gevinster og nesten gevinster. Nesten gevinster er når du satser 100 kroner og vinner tilbake 50 kroner. En spiller blir lurt til å tro at han har vunnet siden belønningen er den samme som ved gevinster. Reklame for høy utbetalingsprosent lurer også spiller til å tenke at man får det meste av innsatsen tilbake, forteller hun.

– Snakk med noen!

Waage har flere tips for hvordan man kan kvitte seg med denne avhengigheten.

– Dersom en person erkjenner at han eller hun har et spilleproblem, så anbefaler vi at personen snakker med noen om dette. Det kan være tøft å stå i en slik prosess. Det er også viktig å ta en beslutning om å slutte spillingen. Sett gjerne en dato for når endringen skal skje, og sett kortsiktige og langsiktige mål. Dette er viktig når trangen og behovet for å spille melder seg.

Hun anbefaler også personer om å finne ut hva som trigger dem til å spille. Dersom man vet mer om hva som trigger blir det viktig å finne en erstatning for dette. Waage forteller at lønningsdag ofte er en utløsende faktor.

– Da kan det være lurt å begrense tilgangen til penger. I mange tilfeller må den andre parten i et forhold ta full kontroll over økonomien. Har man spillegjeld, er det viktig å skaffe seg oversikt over dette. Åpne posten, avvikle kredittkort og svartelisting fra muligheten til å ta opp kredittgjeld. I mange tilfeller må en spiller skaffe seg en time hos en økonomisk rådgiver hos Nav.

I tillegg til disse tiltakene, oppfordrer hun å avvikle spillekontoer, legge inn filter på enheten man spiller fra og eventuelt bytte mailadresser og telefonnummer for å unngå reklame. Waage påpeker også at noen kan trenge profesjonell hjelp i form av behandling.

– Dette kan de få ved å oppsøke fastlegen og be om en henvisning til en poliklinikk som har kunnskap om problemet. Eller så kan de søke hjelp via Fjernbasert behandling av spillavhengighet.

– Ikke lån dem penger

Bak en hver spilleavhengig står gjerne en familie, venner eller kolleger. Hun anbefaler alle som er nær relasjon med en spillavhengig om å søke kunnskap om spillavhengighet.

– Det er viktig at pårørende er tydelig i kommunikasjon med den som spiller. Ikke lån vedkommende penger, da disse vil trolig gå til videre spilling. Still krav om åpenhet og ærlighet. Mange spillere har lenge levd på en løgn, i redsel for å bli avslørt, og i et ønske om å vinne pengene de har spilt bort, sier hun og fortsetter:

– Vær til støtte for den som er spillavhengig. Bli med vedkommende til for eksempel NAV og fastlege, men det er viktig å la personen i størst mulig grad få gjøre jobben selv. Mange pårørende og spillere har også god nytte av å ha kontakt med støttegrupper som for eksempel Spillavhengighet Norge og Anonyme Gamblere.