Mye tyder på at Philippe Coutinho forsvinner fra Barcelona, og nå er Liverpool åpne for å hente den brasilianske angrepsspilleren tilbake til Merseyside. Det hevder Le10Sport, ifølge Mirror.

Samtidig skriver Express at Real Madrid har tilbudt Marco Asensio til Liverpool med håp om å sikre seg Sadio Mané i retur.

Express skriver også at Manchester United har kommet til enighet med Wissam Ben Yedder om en avtale. Spissen har en utkjøpsklausul på 380 millioner kroner, og kan bli United-spiller uavhengig av hva som skjer med Romelu Lukaku.

The Sun skriver at Manchester United også øyner et kjøp av Aston Villas John McGinn. Det kan imidlertid komme til å koste. Angivelig vil den nyopprykkende Premier League-klubben kreve 540 millioner kroner for skotten.

Villa kan på sin side komme til å signere forsvarsspilleren Adam Webster, som ble kåret til årets spiller i Bristol City forrige sesong. Det skriver Daily Star.

Telegraph melder at Marcus Rashord kommer til å signere en ny avtale med Manchester United verdt 3,25 millioner kroner i uken.

Dersom United får pengene de krever ved et eventuelt salg av Paul Pogba, er Christian Eriksen, Youri Tielemans og James Maddison aktuelle kandidater til å erstatte ham, skriver Evening Standard.

Barcelonas Malcom kan være en av spillerne som blir solgt for å gjøre plass til Neymar. Både Arsenal og Tottenham skal være interesserte. Det skriver AS.

Tottenham nærmer seg stadig en signering, og Daily Mail er blant avisene som hevder at Tanguy Ndombele fra Lyon straks blir klar for de liljehvite etter at klubbene er i ferd med å bli enige om en overgangssum som kan stige til 690 millioner kroner.

Arsenal kan få kamp av Napoli om signaturen til Celtic-forsvarer Kieran Tierney, skriver Daily Mail.