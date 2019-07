Krangelen fortsetter om EUs lederkabal

Søndag kveld møttes stats- og regjeringssjefene for tredje gang for å forsøke å få den vanskelige lederkabalen til å gå opp.

I alt fem toppjobber skal fordeles, med posten som sjef for EU-kommisjonen som spar ess.

Like i forkant av toppmøtet ble et forslag til pakkeløsning lagt på bordet. Men forslaget møtte motstand umiddelbart.

– Det blir ingen veldig enkel diskusjon, for å si det forsiktig, konstaterte Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Jeg venter en lang og komplisert diskusjon i kveld, sa Kroatias statsminister Andrej Plenković.

Pakkeforslag

Etter det NTB kjenner til, skal den foreslåtte pakkeløsningen ha kommet på plass i diskusjoner mellom Frankrike, Nederland, Spania og Tyskland under G20-toppmøtet i den japanske byen Osaka.

De europeiske lederne reiste deretter rett videre til Brussel, der EUs president Donald Tusk søndag ettermiddag møtte lederne for de ulike partigruppene i EU-parlamentet for å orientere dem om situasjonen.

På dette møtet skal Tusk ha presentert forslaget, som går ut på at sosialdemokratene får posten som president for EU-kommisjonen, mens den liberale partigruppen får posten som EUs president og de konservative får utenrikssjefen og presidenten for EU-parlamentet.

De fire landene som sto bak forslaget, mente dette var en løsning det ville være mulig å få flertall for.

Konservativ splittelse

Men pakken fikk hard medfart av stats- og regjeringssjefer som ikke var med i Osaka, og diskusjonene på toppmøtet fortsatte inn i natta uten at noen løsning var i sikte.

Splittelsen skal spesielt ha vært stor i den konservative partigruppen EPP, som også Merkel tilhører.

– Et stort flertall av statsministrene fra EPP mener vi ikke bør gi opp kampen om posten som kommisjonspresident så lett, sa Irlands statsminister Leo Varadkar da han ankom til middagen.

Han kom da rett fra et formøte med andre ledere i EPP.

Nederlandsk favoritt

Tusk skal ikke ha nevnt konkrete navn da han presenterte forslaget til pakkeavtale.

Men en løsning der sosialdemokratene får posten som kommisjonspresident, lover godt for nederlandske Frans Timmermans. Han har nemlig vært de europeiske sosialdemokratenes offisielle spisskandidat i lederkampen.