Se høydepunkter øverst (video fra NRK)

Filip og Jakob Ingebrigtsen og var i aksjon på den engelske milen (1609 meter) under Diamond League-stevnet i Stanford, California, natt til mandag.

I et sterkt felt fikk de to nordmennene en bra start. De la seg rolig i midten av feltet og fulgte ikke harene.

Filip og Jakob Ingebrigtsen løp seg etterhvert opp i teten. Til slutt ble det en brødreduell om tredjeplassen.

Filip Ingebrigtsen snøt til slutt broren for pallen med noen centimeter, og havnet på pallen med tiden 3.51,28. Jakob Ingebrigtsen ble nummer fire med tiden 3.51,30.

Tidene var personlig rekord for begge de norske guttene på den engelske milen. Med tiden 3.51.28 var Filip bare rundt et halvt sekund bak Henrik Ingebrigtsens norske rekord på 3.50.72.

Timothy Cheruiyot fra Kenya vant med tiden 3.50,49. Ayanleh Souleiman tok andreplassen med tiden 3.51,22.

– Endelig kan jeg gjøre et intervju der jeg slipper å komme med unnskyldninger for at jeg løper så dårlig. Vi var ikke veldig giret i utgangspunktet for å dra så langt. Men det viser at hvis du er i form og gjør de rette tingene, så kan man løpe fort uansett hva f*** du gjør i forkant. Jakob løp bra, og jeg er der jeg skal være, sa Filip Ingebrigtsen til NRK etter tredjeplassen og ny pers.

Lillebror Jakob var også fornøyd.

– Det var et kongeløp. Jeg gjorde mye av det samme som i fjor, bare enda bedre. Det var kult, sa han til NRK etter fjerdeplassen og sin nye personlige rekord på den engelske milen.

Ingen Henrik Ingebrigtsen

Storebror Henrik Ingebrigtsen var ikke med på flyet da Gjert, Filip, og Jakob Ingebrigtsen ankom California til det legendariske stevnet Prefontaine Classics.

– Henrik må prioritere trening på grunn av hofta. Derfor har vi bestemt at han også dropper stevnet i Lausanne til uka. Han blir ikke å se før i Belgia den 20.juli, sa pappa Gjert Ingebrigtsen til TV 2 før stevnet.

– Henrik tar en liten konkurransepause nå. Men det er tjukt av ting han kan være på senere i sommer, så det er smart å legge inn litt trening nå. Han har mistet mye kvalitetstrening på grunn av betennelsen hoften, forklarte trenerpappaen.