Det var i det tolvte minutt Glimt-supporterne gjennomførte en planlagt hyllest av avdøde Arild Berg.

En person i supporterklubben fyrte opp et bluss, og planen var at resten av supporterne skulle applaudere til blusset var utbrent.

– Vi hadde planlagt en markering i det tolvte minutt. Vi heiste opp en tifo, så skulle lederen i supporterklubben fyre ett bluss, så skulle vi applaudere til det brant ut, sier nestleder i supporterklubben J-feltet Christoffer Klette til TV 2.

Han forteller at de hadde meldt fra til klubben om at de kom til å gjennomføre en slik markering, noe som bekreftes av arrangementsansvarlig Ørjan Heldal.

– Vi søkte til NFF sammen med supporterne om å få gjennomføre markeringen, men fikk avslag. Vi var for at markeringen skulle få skje, sier Heldal til TV 2.

– Det ble fyrt opp et bluss uten tillatelse fra klubb og forbund, og da måtte vi kaste ut vedkommende, forklarer Heldal.

Han forteller at de ikke var klar over at markeringen ville finne sted etter avslaget fra NFF.

Dro i protest

Som følge av at supporteren ble kastet ut dro det Klette anslår til å være 30-40 personer fra stadion i protest.

– Vi mener klubb og forbund bør ha litt skjønn. Vi hadde sagt fra at vi kom til å gjøre det, så vi føler oss pissa på som supportere. Det er en helt horribel måte å gjøre det på. Vi var 30-40 personer som dro i protest som følge av at personen som holdt blusset ble kastet ut.

Heldal innrømmer at det var en vanskelig avgjørelse å kaste ut vedkommende.

– Det var en vanskelig avgjørelse. Det er klart det er mye følelser i spill. Vi ønsker også at supporterne skal få markere på sin måte, men vi må forholde oss til reglene, sier Heldal.

Han sier at klubben ikke vil utestenge vedkommende på livstid, og at det er snakk om en god Bodø/Glimt-supporter, som ønskes tilbake i fremtiden.