Her står Ivanka Trump og snakker med verdenslederne: – Det er helt ille å se på

– Men både Robert og Hillary hadde helt andre faglige forutsetninger for å gjøre det. Ivanka og Jared har ikke det, sier han.

Ivanka Trump taler under G20-toppmøtet i Osaka i Japan lørdag. Foto: Brendan Smialowski

Liberal figur

For hva er egentlig Ivanka Trumps rolle i Trump-administrasjonen eller Det hvite hus, bortsett fra å være presidentens datter? Det er vanskelig å si, mener Eirik Bergesen.

– Men det som faktisk er litt spesielt er at mange Trump-motstandere synes det er litt beroligende at hun er der. Hun blir sett på som en genuin liberal stemme, en typisk New York-jente som man vanligvis ville funnet blant Obama-velgere, sier han.

I tillegg har Trumps datter tidligere uttalt at hun vil gi beskjed til faren sin dersom han går over streken.

– Det sa hun tidlig, men det er veldig vanskelig å se at hun faktisk har gjort det, sier Bergesen og trekker frem den brennhete abortdebatten i USA.

– Det ville være en helt naturlig sak for henne å ta standpunkt i, men hun har ikke gjort det. Det er snakk om at Donald Trump heier frem stater som ønsker å innføre totalforbud mot abort. Når du lar den ballen passere, kan du ikke lenger påberope deg at du ivaretar kvinners rettigheter, sier han.

– Åpenbar taktikk

Bergesen påpeker også at det er det franske presidentpalasset som har publisert videoen.

– Det er oppsiktsvekkende, sier han.

Han mener det tyder på to ting.

– For det første er det helt åpenbart at de ønsker å spre dette og at de er rystet over dette selv. Det andre dette viser er at flere er i ferd med å adoptere Trumps spill. Macron tenker nok at flere kan spille spillet, så nå legger de også ut en melding som virkelig stikker der det gjør vondt, sier han.

USA-eksperten mener dette er en åpenbar taktikk fra Frankrike og Macrons side.

– Jeg mener dette er måten å ta Trump på. Michelle Obamas taktikk «When they go low, we go high» funker dårlig. Når Trump går «low» må man gå nesten like «low» selv. Man er nødt til å svare Trump med retorikk, følelser og oppriktig sinne. Man kan ikke være for saklig, for da kjører han bare over det, sier han og fortsetter:

– Jeg kan garantere at dette får et svar. Spørsmålet nå er bare hvor lang tid det tar før Trump kommenterer alderen til kona til Macron.

Japans statsminister Shinzo Abe snakker med USAs president Donald Trump. I midten sitter Trumps datter Ivanka. Foto: Dominique Jacovides/AFP

– Kredibilitets-alibi

USA-eksperten sammenlikner Ivanka Trumps opptreden på G20-møtet med farens møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un søndag. Bergesen kaller møtet som foregikk i den demilitariserte sonen som deler Korea-Halvøya, for reality-TV.

– Det tjener jo ingen hensikt. Det er rett og slett en «meet and greet». Grunnen til at han gjør det er at han skal ta oppmerksomheten vekk fra det faktum at han ikke har utrettet noe på G20, sier han.

På samme måte mener han datterens tilstedeværelse på G20-møtet erfor syns skyld.

– Hun er en karismatisk figur som åpenbart har en dramaturgisk effekt. Tiffany Trump, presidentens andre datter er for eksempel ikke der, og det er fordi hun ikke har noen kredibilitet hos den kulturelle eliten slik søsteren har. Det ville være å overdrive å kalle Ivanka et intellektuelt alibi for Trump, men man kan kalle henne et kredibilitets-alibi, sier han.