Opdal storspilte da Brann fikk med seg poeng mot Molde

På overtid kunne Berisha sørget for at Brann tok alle poengene, men angriperens avslutning fra skrått hold trillet på streken. Oppgjøret endte uavgjort 1-1.

– Kravene er blitt høyere blant fans og sponsorer

Brann-spiller Daouda Bamba (24) ble vraket i troppen til kampen mot Molde.

Vrakingen kom etter at Bamba fredag ettermiddag kritiserte lagets spillestil i et intervju med Eurosport. Der sa han blant annet at han mente spillerne var «hjernevasket».

Situasjonen med Bamba kom kort tid etter at Gilbert Koomson ble vraket fra kamptroppen mot Sogndal etter å ha kritisert Lars Arne Nilsen for å ha byttet han ut. TV 2-ekspert Jesper Mathisen er tydelig på at det for tiden hersker uenigheter internt i Brann.

– Det er uenigheter i spillergruppen med tanke på hvordan de vil spille. Gilbert Koomson og Bamba har vært ute med dette. Det som skjer i Brann er egentlig interessant å følge med på. Nå er kravene blitt høyere både fra fans og sponsorer og lignende. De ønsker at Brann skal spille med større risiko offensivt, sa Mathisen i FotballXtra.

– Men jeg mener det Komsoon gjorde på mange måter var langt over det Bamba gjorde. Han fyrte løs både i aviser og i sosiale meder. Bamba satt bare rolig i en stol og var frustrert, poengterte han.

Slik startet lagene:

Molde (4-2-3-1): Alex Craninx – Erling Knudtzon, Ruben Gabrielsen, Martin Bjørnbak, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain – Eirik Hestad, Magnus Eikrem, Ohi Omoijuanfo – Leke James.

Benken: Petersen, Forren, Sjølstad, Moström, Ellingsen, Haraldseid og Remmer.

Brann (3-5-2): Håkon Opdal - Bismar Acosta, Vito Wormgoor, Christian Eggen Rismark – Taijo Teniste, Kristoffer Barmen, Amer Ordagic, Ruben Yttegård Jensen, Ruben Kristiansen – Veton Berisha, Petter Strand.

Benken: Holmen Johansen, Grøgaard, Löfgren, Koomson, Rolantsson, Løkberg og Kjelsrud Johansen.

Dommer: Svein Oddvar Moen, SK Haugar