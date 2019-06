Haugesund - Vålerenga 1-4 (0-3)

Se Finnes angrepsshow i sportsnyhetene øverst!



Vålerenga har på ingen måte for vane å vinne i Haugesund, med dyster statistikk på én seier på de siste 12 kampene i oppgjørene på «Haugalandet».

Søndag kunne de imidlertid legge til en seier i statistikken, da Vålerenga vant 4-1.

Den seieren kunne Bård Finne ta mye av æren for. På de første 45 minuttene hadde han levert to scoringer og en målgivende, som resulterte i en ledelse på 3-0 til pause for Vålerenga.

I andreomgang økte Chidera Ejuke til 4-0.

Haugesund viste seg fra en bedre side de siste 45 minuttene, men 1-4 reduseringen til Ibrahima Koné ble vertenes eneste nettkjenning i kampen.

Med søndagens borteseier ligger Vålerenga nå på fjerdeplass på tabellen, med 21 poeng.

Åpnet målfesten

Etter at kampen hadde bølget frem og tilbake i starten, åpnet Bård Finne målkontoen for Vålerenga etter 14 minutter. Et innkast endte opp hos Finne som la ballen til rette og banket inn 1-0 i korthjørnet.

– Bård Finne er en veldig smart fotballspiller. Han er god til å lese spillet og han er god til å posisjonere seg, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg i FotballXtra.

I det 39. minutt markerte Finne seg nok en gang da han sendte den målgivende pasningen til Aron Dønnum som økte til 2-0.

Bergenseren var imidlertid ikke ferdig der, for fire minutter før pause satte han sin andre scoring for kvelden.

– Det er vakkert gjort av finne. Han tar to touch, og da er hele Haugesund-forsvaret bortevekk. Og så legger han den bare rolig i mål med sitt venstrebein. Finne har vært briljant, har hatt gode bevegelser, gode avslutninger, og også målgivende pasning. Den omgangen han har levert må snuse på en nier på børsen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra.

– Jobber beinhardt

Med fire scoringer hittil denne sesongen, har 24-åringen blitt en populær mann i Oslo. Det skyldes spesielt én ting, mener Mina Finstad Berg.

– Bård Finne har etter hvert blitt en publikumsfavoritt for Vålerenga-supporterne. Han har fått egen sang og greier, men det er først og fremst fordi han har hatt en tendens til å score mål mot Lillestrøm. Men han er en veldig hardtarbeidende spiller. Han har kanskje ikke de her ekstremferdighetene, bortsett fra en veldig god frispark fot, men han er en type som det er lett å bli glad i på tribunen, fordi han jobber beinhardt i hver eneste kamp, sier Finstad Berg og legger til:

– Og så har han levert en del målpoeng i fjor, og så langt denne sesongen.