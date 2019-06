Ampert spurtoppgjør: – Han er ung, så han vet vel ikke helt enda hvordan han skal gjøre finalene

Med 15 kilometer igjen stakk torsdagens tempovinner Andreas Leknessund fra konkurrentene, men med sju kilometer igjen til mål ble Uno-X-rytteren hentet inn av Amund Grøndahl Jansen og Carl Fredrik Hagen.

Med snaut to kilometer igjen til mål forsøkte Leknessund seg på et nytt rykk, men de to andre klarte å kjøre seg opp igjen til 20-åringen. I spurten var Amund Grøndahl Jansen sterkest, og vant foran Andreas Leknessund og Carl Fredrik Hagen.

Det betyr at Grøndahl Jansen sykler i den norske mestertrøyen i Tour de France som starter om en uke.

– Det var herlig. Det er vanskelig å bli norsk mester. Det tror jeg mange utenlandsproffer har fått kjenne på, så da er det bedre å vinne tidlig i karrieren enn å la det drøye. Jeg er glad for i alle fall ha norgesmestertrøya én gang, sier vinneren til TV 2.

Ampert spurtoppgjør

Leknessund var irritert på Grøndahl Jansen etter målgang, og det så ut til at han følte seg stengt av vinneren.

– Jeg hadde nok slått han ganske greit om han hadde kommet på siden av meg også. Han gikk på feil side og da er det enkelt for meg. Man må nok ha førsteposisjon inn for å vinne der, sier han om oppgjøret mot Leknessund.

– Det skjedde bak meg. Jeg kjører korteste vei. Han er ung, så han vet vel ikke helt enda hvordan han skal gjøre finalene. Så lærer han vel det at ha må holde yttersving for å komme forbi i en sving, sa Grøndahl Jansen til NRK like etter målgang.

Etter å ha mottatt sølvmedaljen forteller Leknessund hvordan han så innspurten.

– Det koker litt når jeg kommer over mål. Jeg begynte å øyne et lite håp med hundre meter igjen om at jeg kanskje kunne slå han. Så prøver jeg å gå forbi på venstre. Så tar oppløpet en liten sving, og da var jeg ikke forberedt på at han skulle sperre den linjen jeg var på vei i. Men han gjør det, og da kommer jeg meg ikke forbi, sier Leknessund til TV 2 om spurten.

– Sett i ettertid, så burde jeg gått på andre siden.

Uno-X viste seg fram

Det var ventet at Uno-X ville vise seg på dagens NM-fellestart for herrer, og det gjorde de også.

Markus Hoelgaard lå lenge alene i tet, med en sterk gruppe ryttere mellom 30 sekunder og ett minutt bak.

I frykt for nye angrep fra Uno-X ventet gruppen bak lenge med å ta igjen Hoelgaard, men da Lotto Soudals Carl Fredrik Hagen forsøkte å rykke med litt over tjue kilometer til mål økte farten og gruppen tok kjapt igjen Hoelgaard.

Den økte farten gjorde at gruppen sprakk opp, og verken Edvald Boasson Hagen eller Alexander Kristoff klarte å henge på. Kristoff prøvde knallhardt å kjøre seg opp igjen, men fikk aldri kontakt med gruppen foran.