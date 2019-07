Hvis vi ser på nybilsalget i Norge om dagen, er det ingen tvil om at de elektriske modellene, inkludert hybrider, dominerer.

Svært gunstige avgifter her hjemme er mye av forklaringen. Den elektriske dominansen merkes derfor ekstra godt hos produsentene som ikke tilbyr et like bredt spekter av ladbare modeller.

Fra å være Norges fjerde mest solgte bilmerke høsten 2017 – har Mercedes falt mye de to siste årene. I dag ligger premiumprodusenten helt nede på en 15. plass på nybilsalget, i følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det skyldes blant annet at flere populære modeller som den ladbare SUV-en GLC 350e, har måttet ta en pause fra markedet – grunnet tilpasninger til nye og strengere utslippskrav.

Storsatsning

Nå skjer det imidlertid mye hos Mercedes. De er for lengst i gang med en storsatsning på elektriske drivlinjer, både i form av ladbare hybrider og helelektriske modeller, som hører hjemme under EQ-serien.

Innen 2022 skal Daimler-konsernet, som blant annet eier Mercedes-Benz, investere så mye som 100 milliarder kroner i elektriske og del-elektriske drivlinjer.

I tillegg til den nye elbilen EQC, kommer også en rekke nye ladbare hybrider. Både ladbare diesel-utgaver og bensin-versjoner.

EQC er den første elbilen i Mercedes sitt EQ-brand. Her er den på plass i Norge under verdenspremieren tidligere i vår.

Minstemann blir ladbar

Selv om bilen egentlig ikke skal vises før den store utstillingen i Frankfurt i høst, melder nå britiske Autocar at Mercedes A250e er avslørt.

Det vil si at den populære A-Klassen kommer som ladbar hybrid, noe som naturligvis er gode nyheter for Norge.

Den helt nye drivlinjen bygger på Mercedes sin 1,33-liters bensinmotor, som vi kjenner fra dagens A200. Denne skal nå samarbeide med en elmotor som yter drøyt 100 hk og 300 Nm alene.

Dermed blir samlet effekt drøyt 260 hk – noe som overgår dagens A250 med god margin.

Interiøret på nyeste generasjon A-Klasse er virkelig løftet mange hakk – og er blant de beste i klassen.

60 kilometer rekkevidde

På nykommeren forventes det at Mercedes tar i bruk en nyutviklet 8-trinns automatkasse, som er spesielt konstruert for å tåle det ekstra momentet elmotoren leverer fra seg.

I følge Autocar vil kommende A250e bli utstyrt med en relativt stor batteripakke. Vi snakker 15 kWh, som overgår mange andre ladbare hybrider i dag. For eksempel har VW Golf GTE en batteripakke på 8,7 kWh..

Flere kilder bekrefter nå at vi snart kan se en ladeluke på denne bilen.

For å unngå at batteripakken skal oppta for mye plass i bagasjerommet, har Mercedes redesignet bilen, ved å plassere batteriene under baksetene. Kompromisset er at bensintanken reduseres fra 45 til 35 liter, i følge Autocar.

De skriver samtidig at den elektriske rekkevidden på bilen forventes å være 37 miles, som tilsvarer nesten 60 kilometer. Det må sies å være gode tall på en bil som A-Klasse.

Lanseres i september

Det er med andre ord mye som tyder på at kommende A250e kan slå godt an i Norge.

I tillegg til A250e, ventes det også at den samme drivlinjen blir å finne på både nye CLA og B-Klasse.

