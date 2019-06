Ine Kleiveland (30) forteller at lynnedslaget kom helt uten forvarsel.

– Det tordnet og lynet litt i forkant, men det var langt borte, sier hun til TV 2.

Kleiveland hadde tatt frem mobilen for å filme at hun lekte med sin to år gamle sønn Oscar, da lynet slo ned.

Hun forteller at lynnedslaget ikke forårsaket noen skader.

– Men vi kjente at hele gulvet ble elektrisk. Vi fikk støt av å ta på gulvet, sier hun.

Gjemte seg på badet

Kleiveland forteller at både hun og sønnen ble redde da lynet slo ned utenfor.

– Sønnen min ble kjemperedd. Jeg tok han med og gjemte oss på badet, for jeg trodde det slo ned i selve huset. Det var ganske skummelt, sier hun og legger til:

– Jeg prøvde å ikke skremme han, men jeg var ganske skjelven etterpå.

Lynnedslaget skjedde søndag formiddag i nærheten av Kleivelands bolig i Tysvær. Tidligere søndag meldte 110-sentralen Sør-Vest om brann i en bolig i samme kommune nettopp som følge av lynnedslag.

Herjet på Vestlandet

Flere steder i landet har nemlig blitt herjet av tordenvær søndag, og det er ikke bare Tysvær kommune som har fått kjenne på værgudenes vrede.

Slik ser lynet ut i sakte film:

Blant annet har Bergensbanen blitt stengt mellom Finse og Voss etter at lynet slo ned.

Brannvesenet har måttet rykke ut til en bolig med røykutvikling på Stord og til en krattbrann i Hjelmeland. Begge tilfellene var forårsaket av lynnedslag.

– Det har vært mye lynaktivitet i Rogaland og Hordaland, med flere kraftige byger. Været går videre mot nordøst og går innover i områdene nord for Stad, sa vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet til TV 2 søndag formiddag.

I Hordaland meldte brannvesenet om røylutvikling på et loft i Meland kommune, trolig forårsaket av lynnedslag.

Travel dag for brannmanskapene i Mesnalia. To bistandsoppdrag til helse, deretter har det vært flere lynnedslag i området med tildels kraftige skader. — Hedmarken brannvesen (@hedmarkenbrann) 30. juni 2019

I Voss har en høyspentledning tatt fyr. et område med lyng og gress begynte også å brenne.

Østlandet

Også på Østlandet har det vært en rekke lynnedslag i løpet av søndagen.

110-sentralen Sør-Øst meldte blant annet om røykutvikling på Vinje og i Nesbyen etter at lynet hadde slått ned.

Hedmarken brannvesen melder at det har vært en travel dag for mannskapene i Mesnalia.

– To bistandsoppdrag til helse, deretter har det vært flere lynnedslag i området med tildels kraftige skader, skriver de på Twitter.