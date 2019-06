Den 24 år gamle landslagsspilleren Florijana Ismalili ble søndag meldt savnet ved Comosjøen, en innsjø i regionen Lombardia i Italia, etter det som trolig er en badeulykke.

Det melder flere internasjonale medier, deriblant TGR Lombardia.

– Hun kan ha besvimt da hun hoppet i det kalde vannet, sier en talsperson for politiet til sveitsiske Blick.

Ifølge avisen skal Ismaili ha befunnet seg i en båt ved sjøen og kom aldri opp til overflaten igjen etter et stup. Vennen ventet i flere minutter og ble rammet av panikk.

– Jeg skrek desperat hennes navn. Jeg trodde først hun forsøkte å skremme meg, og komme opp på andre siden av båten, uttaler Ismailis venn.

MELDT SAVNET: Florijana Ismaili. Foto: Geoff Robins

Både fotballforbundet i Sveits og spillerens klubb Young Boys bekrefter i en felles pressemelding at politiet og letemannskaper søker etter Ismaili, skriver Expressen. De opplyser videre at de er i fortløpende kontakt med Ismailis familie.

– Vi er dypt bekymret, men har ikke gitt opp håpet om å finne henne, heter det i pressemeldingen, ifølge Independent.

Redningstjenestens leder Giuseppe Camassa er bekymret for de sterke strømmene i Comosjøen.

– Det er sterke strømmer under det rolige vannet på overflaten, sier han til Blick.

24 år gamle Ismaili har spilt 33 landskamper for Sveits og var med i VM-troppen i 2015.

Hun er kaptein i Young Boys og scoret sju mål i serien forrige sesong.

– Ledelsen i BSC Young Boys har blitt informert om at vår spiller Florijana Ismaili har vært savnet siden lørdag ettermiddag ved Comosjøen etter en svømmetur. Søkene fra politi og redningsmannskap pågår. Vi har ikke gitt opp håpet om å finne henne, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi ytterligere kommentarer før vi vet mer, heter det i pressemeldingen fra BSC Young Boys.