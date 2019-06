Se Kanalrennet på TV 2 og TV 2 Sumo klokken 19.

På kvinnesiden var ikke overraskende Therese Johaug helt suveren. Hun gikk fra resten av feltet tidlig, og gikk alene store deler av løpet. I mål var hun hele 3.59 foran Tiril Udnes Weng på andreplass. Anna Svendsen ble nummer tre, tre sekunder bak Udnes Weng.

– Det var kjempeartig å gå. Det var hardt og jæklig varmt. Jeg gikk jo stort sett alene til gutta kom opp, og da hadde jeg bestemt meg for å prøve og henge på. Da kjente jeg at det var en utrolig fordel å få en rygg. Veldig godt at jeg klarte å henge på, sa vinneren, som gikk i mål sammen med blant annet Sjur Røthe.

– Jeg følte meg bra, og skulle bare kjøre mitt tempo. Så klarte jeg å holde den ganske lenge, så økte jeg igjen på slutten da gutta kom opp og jeg klarte å henge på. Det var veldig moro å gå.



På herresiden dannet det seg etter hvert en gruppe på fem løpere i tet. Med kort vei igjen til mål klarte også Anders Aukland og Håvard Solås Taugbøl å komme seg opp til tetgruppen. I spurten var Solås Taugbøl sterkest, og vant foran Andrew Musgrave og Anders Høst. 46 år gamle Aukland endte på en knallsterk fjerdeplass.

– Det var veldig artig. Det var et veldig morsomt renn. Det ble heldigvis ingen uhell, og jeg synes det var fin fart den første halvannen runden. Så ble det litt kjør opp siste bakken, og jeg måtte ta i litt for å ta igjen tetgruppa. Men jeg fikk med meg en førtiåring der som klarte å dra meg opp, så da var det bare å bite tennene sammen og gå alt jeg kunne inn, sa seierherren etter målgang.

I jakten på gruppa foran fikk Taugbøl hjelp av 46 år gamle Anders Aukland.

– De hadde en god luke etter langbakken, og da skjønte jeg at jeg måtte kline til for å ha noen mulighet. Jeg angret litt da jeg skjønte at det ikke var så lett, men heldigvis kom Aukland opp og hjalp meg.

– Det er jo noe annet enn å gå på vanlig ski, men det er en bekreftelse på at jeg gjør noe riktig. Det er godt for selvtilliten, men jeg må nok svette litt fram mot vinteren, avslutter Taugbøl.