– Alle vet det lønner seg, men ingen gjør det

– Jeg trodde det handlet om kjøp og salg av enkeltaksjer, og at man måtte ha mye kunnskap om aksjemarkedet. Nå har jeg skjønt at det dreier seg om å spare et fast beløp for å oppnå bedre avkastning på sikt.

Micaela har planer om at sparingen skal muliggjøre en større investering i fremtiden, for eksempel i et hus eller en hytte. Hun oppfordrer andre unge til å tenke gjennom hvordan de sparer.

– Man tenker at sparekonto er trygt og godt, men det har vist seg at fond er bedre for langsiktig sparing. Samtidig bør BSU være førsteprioritet for studenter, også kan man spare i fond etter BSUen er fylt opp.

– Kom i gang

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand er enig i at sparing i BSU bør prioriteres først. Sparing i fond bør vurderes dersom du har mer til overs etter at BSU-kontoen er fylt opp, eller allerede har kjøpt bolig.

– Det enkleste er å sette opp en spareavtale. Dersom du ikke klarer å gjøre det selv, kan du ta kontakt med banken for å få hjelp av en rådgiver, sier Tvetenstrand.

SPAREEKSPERT: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand hjelper nordmenn til å ta bedre valg med sparepengene sine.Foto: Danske Bank

Et råd er å sette trekkdatoen for spareavtalen til den samme dagen som du får lønning. På den måten blir det ikke like merkbart at pengene går ut fra konto.

Tvetenstrand advarer mot å få panikk dersom fondet går dårlig, og heller fokusere på at du får kjøpt billige fondsandeler i den perioden.

– Hvis du selger aksjer i en periode hvor verdien er lav, realiserer du et tap. Du bør i stedet ha is i magen og ikke gjøre noen ting, for veldig ofte går verdien opp igjen etter kort tid, sier Tvetenstrand, som har en klar oppfordring til nordmenn som vegrer seg for å flytte pengene fra sparekontoen.

– Kom i gang. Start med noen hundrelapper i måneden som du uansett ville brukt på noe annet. Da er risikoen liten, og du skaffer deg erfaring. Det viktigste er at du begynner å spare.