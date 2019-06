Det meste ved flyplassen er imponerende.

Hovedterminalen har en form som minner om en sjøstjerne og har en grunnflate på 700.000 kvadratmeter. I byggets første etasje finner man verdens største betongflate uten skjøter. Betongflaten måler nærmere 250.000 kvadratmeter, som omtrent tilsvarer 35 fotballbaner.

100 millioner passasjerer

Flyplassen har fire rullebaner, men planen er at det skal utvides til seks. I starten vil kapasiteten være 45 millioner passasjerer i året. Innen 2025 regner man med 70 millioner reisende, mens den fullt utbygde flyplassen har en kapasitet på 100 millioner per år.

Dermed ligger den nye flyplassen an til å bli verdens nest travleste flyplass, bare slått av Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport med 107,4 millioner passasjerer i 2018.

Siste hånd på verket

Byggingen har kostet 12 milliarder dollar. Søndag ble byggearbeidene avsluttet, og testing av rullebaner er i gang. Flyplassen åpner etter planen i september 2019.

Daxing-flyplassen har blitt bygget fordi kapasiteten ved Beijings eksisterende flyplass, Beijing Capital International Airport, er sprengt. Den gamle flyplassen har en kapasitet på 75 millioner passasjerer per år, men i fjor reiste 101 millioner passasjerer via denne flyplassen. Dette har gjort den gamle flyplassen beryktet blant reisende for sine mange forsinkelser.

Kilder: centreforaviation.com, airport-technology.com, eonomist.com, cnn.com

TEST-FLIGHT: En Airbus A350-900 fra China Eastern Airlines tester rullebanene på den nye flyplassen. (Photo by STR / AFP)

CHECK-IN: Arbeidere gjør finpussen på innsjekkingssonen på den nye flyplassen 1. mars. (Photo by GREG BAKER / AFP)