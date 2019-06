Arsenal må ut med nesten 1,1 milliard kroner dersom de skal sikre seg Wilfried Zaha denne sommeren, skriver Daily Mail. Palace ønsker å beholde Zaha etter å ha solgt Aaron Wan-Bissaka til Manchester United i går. Palace-eier Steve Parish frykter at et salg av Zaha vil gjøre klubben mindre attraktiv i jakten på nye eiere, ifølge The Sun.

Både Liverpool, Manchester United og Arsenal har fått øynene opp for Borussia Dortmunds Jacob Bruun Larsen, skriver Daily Mail. Den danske 20-åringen var på banen i 30 kamper for tyskerne forrige sesong, og scorte tre mål.

Christian Eriksen nekter å forlenge kontrakten sin med Tottenham, noe som har gjort at styreformann Daniel Levy har ringt Real Madrid for å få i stand et salg av 27-åringen, melder Marca.

PSGs Kylian Mbappe har tre år igjen av kontrakten sin med den franske hovedstadsklubben, og har ingen planer om å forlenge den, skriver Marca. Real Madrid har lenge blitt koblet til den franske stjernen.

Manchester United-direktør Ed Wooward har fortalt ansatte i klubben i en intern e-post at de planlegger å hente inn flere «spennende» spillere i sommer etter signeringen av Aaron Wan-Bissaka, skriver The Telegraph.

Paul Pogba ønsker seg vekk fra Manchester United, og vil sette seg ned med Ole Gunnar Solskjær neste uke for å forsøke tvinge seg vekk fra klubben, skriver The Sun.

Også Romelu Lukaku er på vei vekk fra Manchester United. Inter har vært nevnt som neste stoppested, og de skal nå være villige til å selge Joao Mario og Dalbert for å få råd til den belgiske spissen. United har satt en prislapp på 812 millioner kroner for spissen, melder The Sun.

Samtidig er Bruno Fernandes på vei inn portene på Old Trafford. Liverpool og Tottenham skal nå ha meldt seg ut av kampen om 24-åringen, melder Express.

Juventus er enige om de personlige betingelsene med Adrien Rabiot, skriver Sky Italia. Midtbanespillerens kontrakt med PSG går ut ved månedsskiftet.

Ajax-keeper Andre Onana bil bli i klubben til tross for interesse fra Manchester United, skriver Voetball International.

Birmingham-spiss Che Adams har sagt farvel til lagkameratene. Spissen er på vei til Southampton, skriver Daily Mail.

Samtidig som Adams er på vei inn, er Matt Targett på vei ut. Southampton og Aston Villa er enige om en overgang for venstrebacken, skriver The Telegraph.