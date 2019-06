Selv om det kun ble med et FA-Cup-trofé under den nederlandske manageren ble Rooney svært imponert over van Gaal.

– Han er den soleklart beste treneren jeg har jobbet med – ett hundre prosent, sier Rooney til Mirror.

– Hans taktiske evner, måten han forbereder seg på, og blikket hans for detaljer fascinerte meg. Jeg så opp til ham. Jeg har aldri sett på ting på den måten før.

Under van Gaals ledelse kvalifiserte Manchester United seg igjen for Champions League etter den katastrofale Moyes-sesongen. Sesongen etter gikk det likevel tråere, og etter at klubben mislyktes å kvalifisere seg for Champions League ble nederlenderen sparket til tross for seier i FA-Cupen i 2016.

– van Gaal vet et måten han jobber på er slitsom for spillerne. Jeg gjorde ham oppmerksom på det, og vi snakket godt sammen.

– Jeg angrer på hvordan det endte, men jeg vet en ting sikkert – jeg lærte mye av han, og jeg skal definitivt bruke det når jeg blir manager selv.

Flere krangler med Ferguson

Det er kanskje ikke så rart som det først kan virke at ikke Rooney trekekr fram Ferguson som sin beste manager. De to hadde flere kjente krangler, selv om de vant fem Premier League-titler og Champions League sammen. Den mest kjente krangelen mellom de to kom da Rooney leverte en overgangssøknad i 2010, etter å ha beskyldt Ferguson for ikke å ha signert nok kvalitetsspillere for å konkurrere med Manchester City.

Noe av det siste Ferguson gjorde som United-manager i 2013 var å si i et intervju at Rooney nok en gang hadde bedt om å forlate klubben, noe spissen selv nektet for.

Vil bli manager

Når han en dag legger skoene på hylla, vil DC United-spilleren gjøre som sine tidligere lagkamerater på landslaget Steven Gerrard og Frank Lampard og bli manager. Han har begynt å ta trenerkurs parallelt med spill i MLS.

Han sier at Gerrards jobb i storklubben Rangers, og Lampards trolige retur til gamleklubben Chelsea som manager har gitt ham håp om at han vil få en managerjobb når tiden er riktig. Rooney forteller Mirror at han allerede har fått jobbtilbud.

– Det er flott å se at Frank og Steve har fått muligheten i store klubber. Det gir meg håp også, men for øyeblikket nyter jeg livet som fotballspiller. Jeg vil vinne flere trofeer.

– Fysisk føler jeg meg bra, og jeg er fortsatt ambisiøs.