Israel har pågrepet palestinsk statsråd

BESØK: Den chilenske presidenten, Sebastian Pinera var denne uken på besøk i Al-Aqsa moskeen i Jersualem. Det er i sammenheng med denne turen arrestasjonen har blitt gjort. Foto: Mahmoud Illean / NTB scanpix

Israel har pågrepet palestinernes minister for Jerusalem-spørsmål, Fadi al-Hadami, fordi han ledsaget Chiles president under et besøk i al-Aqsa-moskeen.