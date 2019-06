En politisk karikaturtegner droppes av en rekke aviser etter han tegnet Trump kjørende over døde migranter med golf-bil, skriver Inquisitor.

Tegningen til de Adder ble aldri publisert i noen avis, men gikk likevel viralt på sosiale medier.

Den kanadiske tegneren delte på sin facebookside at han hadde blitt droppet av alle avisene han jobbet for i New Brunswick i Canada. Dette som følge av hans kontroversielle karikaturtegning.

Unnskyld meg, kan jeg komme forbi?

Tegningen spiller på det gripende og ikoniske bildet som ble tatt ved den amerikanske grensen mot Mexico for en uke siden, der en far og hans datter druknet i forsøket på å nå USA og den amerikanske drømmen.

Mannen og hans familie som kom fra El Salvador forsøkte å krysse elven Rio Grande etter å ha fått avslag på sin asylsøknad.

Skarp kritikk

Det har blitt rettet sterk kritikk mot Trump-administrasjonen for å ha stengt lovlige krysningspunkter ved grensen, og dermed hindre folks lovlige rett til å søke asyl i et land. Det har ført til at mange må forsøke å krysse grensen på mye farligere vis, ved å begi seg ut i den stekende ørkenen eller svømme over elven Rio Grande.

I går sa Donald Trump til CNN at hvis byggingen av muren mot Mexico hadde vært ferdig bygget ville aldri denne ulykken ha skjedd.