Trump tok først noen steg over grenselinjen, før Kim fulgte ham tilbake.

– En stor dag for verden, mente den amerikanske presidenten.

Trump møtte Kim første gang i Singapore i fjor, i et forsøk på å overtale den nordkoreanske lederen til å avvikle sitt atomvåpen- og rakettprogram.

Ruster opp

I februar møttes de to i Hanoi i Vietnam, men møtet endte i fiasko. Mens Trump selv hevder at diplomatiet har resultert i «enorm framgang», mener eksperter og analytikere at det har vært resultatløst.

Nord-Korea har trappet opp sitt atomvåpenprogram og økt sitt atomarsenal med anslagsvis seks stridshoder til rundt 70 siden Singapore-møtet.

Søndag fastholdt Trump at verden har blitt et mye tryggere sted etter at han overtok som amerikansk president og etablerte «et utmerket forhold» til den nordkoreanske diktatoren.

Utmerket forhold

– Før jeg overtok var det svært, svært ille. Det var en farlig situasjon for Sør-Korea, Nord-Korea og verden. Takket være det gode forholdet vi har utviklet, er dette ikke lenger tilfelle, sa Trump under en kort pressekonferanse med Kim i den demilitariserte sonen.

– Trump og jeg har et utmerket forhold til hverandre. Om det ikke var for dette, ville dette hastige møtet ikke latt seg gjennomføre, kvitterte Kim.

– Jeg håper at dette møtet kan legge grunnlaget for et bedre forhold mellom oss, sa den nordkoreanske lederen.

Trump benyttet også anledningen til å invitere Kim til Det hvite hus. Ingen nordkoreansk leder har noen gang besøkt USA, og det ville vært en enorm diplomatisk bragd for Kim å reise til Washington D.C.

Storartet

– Jeg vil få takke deg, formann. Dere hører kraften i stemmen hans, ingen har hørt den stemmen før, sa Trump.

– Dette har vært storartet, storartet. Jeg setter stor pris på å få være sammen med deg, fortsatte han, henvendt til den nordkoreanske diktatoren.

– Jeg vil få takke formann Kim, dersom han ikke hadde dukket opp, ville pressen fått meg til å se dum ut, la Trump til.

