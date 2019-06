Åtte biler ble totalskadd i brannen, melder Oslo-politiet på Twitter. Mannskap fra brannvesenet og bilbergere fikk reddet unna minst ti biler som sto i nærheten av garasjerekken som brant.

Brannen ble meldt slukket klokken 07.03. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduene, og Haugerudveien var stengt mens slukkingen pågikk.

Det er ikke meldt om noen skadde personer, og det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til bolighus.

Dette er den tredje garasjebrannen i Oslo i løpet av helgen. Lørdag ettermiddag brant det i et garasjeanlegg på Søndre Nordstrand, og natt til lørdag brant 16 garasjer på Ammerud.

– Vi tenker at dette må sees i sammenheng og at vi kommer til å gjennomføre teknisk og taktisk etterforskning for å få klarhet i om noen har tent på disse, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

TOTALSKADD: Garasjerekken besto av 18 plasser. Foto: Anders Stensås/TV 2