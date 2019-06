Hovland to under par etter sterk avslutning

KLATRET SEKS PLASSER: Viktor Hovland ligger på en 52. plass før turneringens siste runde søndag. Dylan Buell/2019 Getty Images/AFP

Med birdie på de to siste hullene endte Viktor Hovland to under par den tredje dagen av PGA-turneringen i Detroit. De beste i feltet lå et godt stykke foran.