– Huset mitt er brent ned, sier en kvinne til TV 2.

Hun ønsker ikke å bli intervjuet, men viser fram et bilde av noen pinner som stikker opp av bakken.

Det som en gang var hennes hjem.

Hun er en av rundt 40 personer som er evakuert ut av brannområdet sør-vest i Catalonia, og innlosjert i gymsalen på en barneskole i landsbyen Flix.

Noe heldigere er Candido Gonzalez Cristobo og Maria Campillo. De måtte evakuere, men vet at huset deres har klart seg.

De så flammene komme mot dem over en bakketopp onsdag.

– Vi hadde kjøpt inn masse ekstra vann for å klare oss i varmen, men så oppdaget vi svart røyk på himmelen. Da vi gikk ut og så, oppdaget vi flammer. De kom over bakketoppen, raskt mot oss, og vi bare tok med oss noen få ting vi fikk raskt tak i og løp, sier Cristobo til TV 2.

Feltsenger

Siden onsdag har de to bodd på sovesalen på skolen i Flix.

De sover på feltsenger i gymsalen sammen med de andre som er evakuert. Det er ingen air condition, men viftene står på konstant. Gardiner er trukket for vinduene.

På det meste har de vært over 50, men lørdag er det kun 40 som holder til der, da flere har funnet husly hos familie og venner.

Cristobo og Campillo har en del husdyr hjemme hos seg, og måtte la disse bli igjen da de rømte fra flammene.

SOVESAL: Her sover de evakuerte på skolen i Flix. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

– Det tyngste var å forlate dyrene. Vi visste jo ikke hva som kom til å skje med dem, sier Campillo.

De to har fått reise hjem, eskortert av brannfolk, og har fått konstatert at huset er trygt og dyrene har det bra.

– Det er en enorm lettelse, men dette er en vanskelig situasjon. Og vi vet ikke når vi får flyttet hjem, sier Campillo.

LITE TING: De to må klare seg med lite de dagene de er evakuert. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Dramatisk

Gradestokken har vist over 40 grader flere dager i strekk i store deler av Europa denne uken. Det har skapt en ekstrem skogbrannfare over hele Spania.

Lørdag er det tre aktive skogbranner i Spania, der den i Catalonia er den største. Her har over 4000 hektar gått tapt, og brannvesenet har fremdeles ikke full kontroll.

Brannvesenet har satt opp sperringer langt unna selve brannen, da giftig røyk sprer seg utover store områder.

Spanske myndigheter frykter at det skal oppstå nye branner, samt at det skal komme mer vind – noe som vil skape store problemer for brannvesenet.

Tre personer er også bekreftet omkommet i Spania som følge av den ekstreme varmen.