Midtbanespilleren var på lån fra Real Madrid forrige sesong. Av den grunn kan han også signeres av Chelsea, som egentlig har overgangsnekt dette og neste overgangsvindu, men det må skje før 30. juni (som er søndag).

Kroaten gjorde en hederlig innsats på Chelseas midtbane sesongen som var. Rapporter fra England sa fredag at klubbene var enige om en overgang med en verdi på mellom 450 og 500 millioner kroner.

I Chelseas egen app meldte de at Kovacic var blitt solgt til klubben.

Det er ikke kommet noe offisielt fra Chelsea om overgangen, men i deres egen app la de fredag ut en artikkel om Kovacic der han snakket om fotballminnene sine. Men det stod også at han snakket med dem etter å ha blitt Chelsea-spiller permanent. Artikkelen ble siden slettet.

Dermed kan man anta at avtalen er i boks, men at planene for annonsering av den kanskje må endres.

Selv om Kovacic' form varierte under Sarri, fikk han mye spilletid ettersom han kunne brukes i alle de tre sentrale posisjonene i 433-systemet hans. Siden han i tillegg er ung og konkurrenten Ruben Loftus-Cheek er langtidsskadd, er det et fornuftig valg av Chelsea å signere en av de to de har muligheten til på grunn av overgangsnekten.

Her siteres kroaten på en permanent overgang.

Den andre spilleren som var aktuell for en permanent overgang var spissen Gonzalo Higuain, som floppet etter at han kom i januar.

Chelsea er i ferd med å hente inn Frank Lampard som ny manager. Han skal ha gitt OK til Kovacic-signeringen.