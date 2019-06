Tyskland - Sverige 1-2

Se målene øverst

Sverige møter Nederland i TV 2-sendt semifinale onsdag. Det ble klart etter at de slo sterke Tyskland lørdag kveld. Seieren, som var den første over Tyskland på 24 år, sikret dem også OL-plass neste år.

For andre kamp på rad var det 23 år gamle Stina Blackstenius som ble matchvinner.

Sveriges andre målscorer, Sofia Jakobsson, dediserte sitt mål til sin bror Anders, som er blitt rammet av hjerneblødning.

– Det er så mange følelser. Dette målet var for min bror. Jeg er så utrolig glad over å ha klart å spille dette VM etter alt som har skjedd, sa hun til TV 4.

Snudde kampen

Tyskland tok ledelsen etter 16 minutter da Lina Magull ble spilt mesterlig igjennom og med nydelig teknikk løftet ballen og skjøt den i mål på halv volley.

Sverige utlignet seks minutter senere. Nok en gang var det et gjennomspill av høy klasse. Ballen fant Sofia Jakobsson, som plasserte den i hjørnet til 1-1.

Svenskene tok så ledelsen to minutter etter pause da Stina Blackstenius fikk ballen i beina på fire meter etter at en heading ble avverget av den tyske keeperen. 23-åringen, som ble matchvinner da Sverige gikk videre fra åttedelsfinalen, scoret sikkert.

En strek i regningen for Sverige er at veteranstopper Nilla Fischer (34) måtte byttes ut med skade i andre omgang. Da kan hun være usikker til semifinalen. En som er ute der, er Fridolina Rolfö, som må sone for gule kort.