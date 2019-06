Det var duket for rulleskifest under Telemarksveka i Bø lørdag kveld.

Selv med starttrøbbel i både kvart- og semifinale tok Maiken Caspersen Falla seg greit til finale på kvinnenes sprint. Der hadde hun full kontroll på konkurrentene fra start til mål.

Falla lå i front omtrent hele løpet, og det var ingen som kunne tukte verdensmesteren. Helt overlegent kom hun først i mål, foran Anna Svendsen og Heidi Weng som ble henholdsvis nummer to og tre.

– Nå var starten for bra, nå var jeg plutselig først. Så jeg trenger litt finjustering på den, sa den smilende vinneren til TV 2 etter målgang.

– Planen var å prøve på en langspurt i den siste bakken. Da merket jeg at de etterhvert slapp. Så det var deilig. Det viser at formen er som den skal. Dette er først og fremst en artig treningsøkt.

På herrenes sprint ble det lang jevnere. Andrew Young ledet inn på oppløpet, men på oppløpet var Sindre Bjørnestad Skar overlegen.

Han vant foran Pål Trøan Aune og Young.

– Det var vanskelig å ha noen plan i denne løypa. Jeg måtte ta det litt på sparket. At Andrew gikk til var egentlig veldig fint for meg. Jeg vurderte å gjøre det samme, men når han gjorde det så ble det egentlig et perfekt opptrekk. Det var gull verdt for meg at han tok den sjansen, sa vinneren etter målgang.

– Jeg har ikke til vane å være så god om sommeren, men jeg har kanskje trent litt bedre og hardere enn tidligere. Så håper jeg jeg har litt mer å gå på.