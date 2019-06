Rosenborg slo tilbake – Kristiansund-spiller tok balletak på motspiller

Rosenborg – Kristiansund 1-0 (1-0):

Rosenborg gikk på et pinlig etter nederlag mot OBOS-ligaklubben Aalesund på Lerkendal, og skulle reise seg i lørdagens Eliteserie-oppgjør mot Kristiansund.

Rosenborg fikk den revansjen de jaktet på og slo Kristiansund 1-0 på Lerkendal. Mike Jensen ble matchvinner etter en scoring på straffespark like før pause.

I det 61. minutt fikk Kristiansunds Pål Erik Ulvestad gult kort for å ha tatt et regelrett balletak på RBKs back Djorde Denic.

– «He grabbed my things». Det er normalt på cornere å sparke og dytte litt, men «he grabbed my balletak», sa Djorde Denic til Eurosport, ifølge VG.

Pål Erik Ulvestad hevdet overfor VG at Denic startet med å ta balletak på ham.

– Jeg fikk en finger bak, og et balletak selv. Av ham, ja. Jeg har aldri reagert sånn før. Jeg reagerer spontant på det han gjør, mente Ulvestad.

BALLETAK: Ulvestad tok balletak på Denic i kampen. FOTO: Eurosport.

KBK-trener Christian Michelsen avdramatiserer episoden overfor TV 2 Sporten.

– Jeg har ikke sett det, men har hørt at Pål Erik fikk gult kort for det (balletaket). De var i dueller gjennom hele kampen og hele tiden i nærheten av hverandre. Det er dumt å få gult kort for sånne ting, men det handler om adrenalin og at han ikke har helt kontroll over hva han gjør i slike type situasjoner. Det var en harmløs ting, og jeg velger å flire litt av det, sa Michelsen til TV 2 Sporten, og slo fast:

– Han Pål Erik har dame og er jo pappa, så jeg tror ikke at han prøvde å flørte med ham, gliste KBK-treneren.

– Det var planlagt

Mike Jensen var aldri i tvil om at han ville ta straffesparket for Rosenborg i første omgang.

– Det var deilig og veldig fortjent med tre poeng. Vi spilte til tider godt. Vi sliter fremdeles med det lille problemet vårt, og det er å score flere mål. Det ble for mange avslutninger på feil side av stolpen igjen. Men det er mye positivt å ta med fra kampen i dag. Vi skapte masse og presset Kristiansund tilbake på banen, sa Mike Jensen til TV 2 Sporten.

– Det var planlagt at jeg skulle ta straffen og jeg var sikker på å score, konkluderte han.

Det siste er ikke Alexander Søderlund helt enig i.

– Nei, det var ingenting som var avtalt på forhånd. Men Mike ville ta den, og da er det greit, sa RBK-spissen Alexander Søderlund til TV 2 Sporten.