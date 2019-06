Fergen «Oslo XI» har kollidert med brygga på Hovedøya i Oslo, melder Oslo politidistrikt på Twitter.

– Det dreier seg om en av fergene som transporterer folk til øyene innerst i Oslofjorden, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Flere skadd

Det ble først meldt at fem personer er skadd, men ved 18.15-tiden opplyser operasjonslederen at det dreier seg om totalt åtte personer.

Det ble også meldt at to av de åtte var alvorlig skadd, men politiets innsatsleder på stedet, Tore Barstad, sier til TV 2 at det viser seg at bare én av dem er alvorlig skadd.

– En av dem er bevisstløs. Vedkommende har pust og puls, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Den bevisstløse personen ble fraktet fra Hovedøya i luftambulanse.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Det er etablert et mottakssenter for de skadde på Vippetangen i Oslo. Ved 18-tiden ble flere skadde fraktet fra Vippetangen i ambulanser.

Mistet motorkraft

Politiet har ikke konkludert med hva som er årsaken til sammenstøtet, men hypotesen er at en motorstans har ført til at det ikke har latt seg gjøre å sette fergen i revers da den nærmet seg kaja på Hovedøya.

– Det er ganske store krefter som har vært i sving her da båten traff kajkanten, sier innsatsleder Tore Barstad og fortsetter:

– Heldigvis, får man si, var det ikke flere som ble skadd, når det tross alt var 134 personer som stod sammen i en båt.

Politiet har avhørt vitner til hendelsen. Kriminalteknikere er på vei til stedet for å undersøke fergen på stedet.

Nødetatene har etablert mottakssapparat på Vippetangen i Oslo. Foto: Anders Stensås/TV 2

– Dundret inn i brygga

Tore Mauritz var om bord på fergen da sammenstøtet skjedde. Han sier til TV 2 at et motorstopp førte til at båten gikk mot kaja med for høy hastighet. Han forteller at kollisjonen var så kraftig at han holdt på å ramle over gelenderet.

Bryggen er ødelagt der fergen Oslo XI krasjet inn i den lørdag ettermiddag. Foto: Morten Leander Kristoffersen/ TV 2

– Kollisjonen rammet hardest for de som stod foran. Der var det også en del blod på dekk, sier han.

Det var lang kø på brygga da hendelsen inntraff ettersom flere ventet på fergen som kom fra byen.

– Båten kom inn og hadde litt fart, så vi rygget litt unna. Den hadde større fart enn vanlig og dundret inn i brygga, forteller et øyenvitne til NTB.

Ifølge øyenvitnet var det rolig på brygga, men kaotisk på båten.

Passasjerferge

Fergen har plass til 236 passasjerer. Pedersen opplyser at det var 134 personer om bord på fergen da sammenstøtet skjedde.

Politiet fikk melding om hendelsen fra brannvesenet klokken 17.12 lørdag ettermiddag.

Havarikommisjonen for sjø er varslet om ulykken. Det samme gjelder Sjøfartsdirektoratet.

Saken oppdateres.