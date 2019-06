Kristoff om rollen som hovedspurter: – Det blir en mental omstilling

Bli med i årets Tour-manager og vinn fete premier her!

Tidligere denne uken ble det klart at UAE Team Emirates' spurter Fernando Gaviria ikke rekker årets Tour de France. Det åpner mulighetene for Alexander Kristoff.

– Det blir jo samme inngang som jeg har hatt de siste årene. Jeg er jo vant til å spurte selv. Sånn sett er det ikke så stort forandring, men jeg var litt mer forberedt på å kjøre opptrekk i år. Sånn sett blir det en mental omstilling. Nå blir det mer press, sier Kristoff til TV 2 i forkant av søndagens NM-fellesstart.

Han forteller at han ikke har endret noe særlig på forberedelsene, til tross for at han nå får en større rolle.

– Jeg har ikke gjort så mange grep, for jeg har jo spurtet for egne sjanser hele sesongen. Sånn sett blir det bare å gjøre det jeg pleier.

Spent på om laget er sterkt nok

Kristoff stiller likevel spørsmålstegn ved om UAE-laget har det som skal til for å hjelpe han til en etappeseier. Jasper Philipsen får oppgaven med å trekke opp Kristoff.

– Vi får se om vi har et bra nok lag. Vi har jo Philipsen, men vi har ikke jobbet så mye sammen. Han har vist veldig bra potensial, og er en habil spurter. Jeg håper vi får noe ut av det. Jeg vant en etappe, og det er målet i år også, sier mannen som vant den prestisjetunge etappen til Champs-Élysées i fjor.

På spørsmål om han har mulighet til å sitte i gul trøye etter første etappe i Brüssel svarer Kristoff tvilende. Etappen er en flat etappe, så den gule trøyen vil trolig sitte på en spurter etter første dag av det prestisjetunge rittet.



– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har ikke for vane å vinne i starten av Tour de France, men det er jo en mulighet, det er det. Jeg sliter ofte litt i starten med farten til de aller raskeste, og mulighetene mine øker når de begynner å bli slitne.

– I fjor vant jeg jo på siste dag, men har jeg litt flaks samtidig som Sven og Philipsen gjør et godt opptrekk er det mulig å vinne den første etappen. Men jeg må være litt heldig, og de andre må gjøre noen feil.

Føler seg i god form

I starten av juni vant Kristoff den femte etappen under Tour of Norway. Han sier han føler formen er bra før turen går til Frankrike.

– Jeg føler meg bra, og har kjørt bra siden Tour of Norway. Jeg bommet litt i Sveits Rundt, men det var litt uvant, så det var egentlig bra jeg fikk kjørt det. Der var det et nivå opp i spurtene i forhold til Tour of Norway. Der kan jeg ta større del av jobben selv, men det funket ikke i Sveits. Det var en liten reality check.