Bamba kom med krass kritikk av lagets spillestil i intervjuet, der han blant annet mente spillerne var «hjernevasket».

– Treneren er en vinner. Han synes det er bedre å vinne 1-0 enn 4-3, som er bedre for en spiss. Men vi har en slik hjernevask. Vi MÅ gjøre det og det. Jeg tror treneren prøver å finne ut hva som er best for alle. Jeg håper det blir bedre i fremtiden, sa Bamba i et intervju som ble vist i programmet «Før Runden» på Eurosport.no.

Nå er det altså klart at han ikke er med i kamptroppen til morgendagens møte med Molde. Bamba var ikke på Flesland sammen med resten av laget før avreise til Molde, skriver BA. Bakgrunnen er intervjuet som ble gjort etter Ranheim-kampen.

– Det jeg kan si er at jeg har sett intervjuet, og jeg synes han opptrer ydmykt og veldig frustrert. Jeg har snakket med gutten, og jeg føler ikke at han er klar for kamp, forteller trener Lars Arne Nilsen til avisen.

–Han er ikke klar for kamp ut fra det han sier i det intervjuet. Han er veldig frustrert, og da er han ikke klar for kamp. Vi får gå i dybden på det i neste uke. Mer har jeg ikke å si, avslutter Brann-treneren.

Situasjonen med Bamba kommer kort tid etter at Gilbert Koomson ble vraket fra kamptroppen mot Sogndal etter å ha kritisert Lars Arne Nilsen for å ha byttet han ut.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Brann.