Den gamle actionhelten Steven Seagal skal medvirke i filmen, skriver The Guardian.

Seagal er best kjent fra 90-tallsfilmer som «Kapring på åpent hav», «Kapring i høy hastighet» og «Patrioten». Nå får Seagal en fremtredende rolle i filmen om lille Alan Kurdi.

«Aylan Baby»

Filmen har tittelen «Aylan Baby». Navnet på gutten ble opprinnelig oppgitt å være Aylan, men senere kom det fram at havnet hans var Alan.

Den tre år gamle syriske gutten rømte sammen med foreldrene over Middelhavet høsten 2015. 2. september ble gutten funnet druknet på stranden ved Bodrum i Tyrkia. Også moren og broren druknet etter at båten de reiste i, kantret underveis til den greske øya Kos.

De hjerteskjærende bildene av Alan som ligger livløs med ansiktet ned i sanden gikk verden rundt og bidro sterkt til at verdens oppmerksomhet ble rettet mot flyktningkrisen og de tusener av menneskene som satset alt de eide og risikerte livet på å krysse Middelhavet for å komme til Europa.

Klarte ikke å sove

Filmingen av «Aylan Baby» er allerede i gang i Tyrkia. Filmen regisseres av Ömer Sarikaya, som er mest kjent for den selvbiografiske filmen «Islamophobia» fra 2018.

Sarikaya sier til et tyrkisk nyhetsbyrå at han ikke klarte å sove etter at han så bildene av den døde gutten.

– Jeg tenkte at jeg håper noen lager en film om dette og sender et budskap til verden, men hittil har ingen gjort det. Jeg gjør det nå.