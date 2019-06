Fotballryktene: – Eriksens familie på husjakt i Madrid

Tottenhams danske midtbanespiller Christian Eriksen har i lang tid vært koblet til Real Madrid. Nå har danskens familie blitt observert på jakt etter bolig i den spanske hovedstaden, skriver Times. 27-åringen skal være svært lysten på en overgang til den spanske giganten.

Men om det blir noen overgang for Eriksen eller ikke kan avhenge av hva som skjer med Paul Pogba. Tidligere har det blitt rapportert at franskmannen er Zinedine Zidanes førstevalg foran Eriksen. Skal det bli en overgang på Pogba må Real Madrid legge over 1,6 milliarder på bordet, skriver Mirror.

Arsenal er villige til å lytte til bud på stjernespissen Pierre-Aubameyang, men det er lite sannsynlig at 30-åringen ender hos Liverpool eller Manchester United, skriver 90min.com.

Alt tyder på at Frank Lampard blir Chelseas nye manager etter Maurizio Sarri. The Sun skriver at de blå ønsker å annonsere Lampard før de begynner sesongoppkjøringen neste uke.

Ole Gunnar Solskjær fortsetter å se etter unge, engelske spillere på overgangsmarkedet. United skal være trygge på at de kan få i land avtaler for både Newcastles midtbanespiller Sean Longstaff og Sportings Bruno Fernandes, melder Evening Standard.

Chelsea krever i overkant av 540 millioner kroner fra Atletico Madrid dersom de skal hente lånespiller Alvaro Morata permanent, skriver Telegraph.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino har gitt styreformann Daniel Levy klar beskjed om at London-klubben må bruke penger på å styrke stallen i sommer, skriver The Sun.

At Real Madrid ikke ønsker å ha med seg Gareth Bale videre er en dårlig skjult hemmelighet. Likevel kan det hende 29-åringen blir værende i Madrid. Ingen klubber skal være villige til å punge ut for waliseren, skriver Mirror. Ifølge spanske Cadena Ser har waliseren fortalt Zidane at han blir med klubben på sesongoppkjøringsturneen.

Det er ventet at Antoine Griezmann blir Barcelona-spiller når hans nye utkjøpsklausul blir aktiv 1. juli. Barcelona og Atletico Madrid var i møter forrige uke for å diskutere overgangen, skriver L'Equipe.

En annen som kan være på vei inn portene på Camp Nou er sønnen til legenden Gheorghe Haghi. Ianis Haghi har i løpet av to sesonger i FC Viitorul spilt 45 kamper og scoret 16 ganger, skriver One Football.

Gary Cahills kontrakt med Chelsea gikk ut etter sesongen, og både Arsenal, West Ham og Crystal Palace vurderer nå å tilby 33-åringen kontrakt, melder 90min.com.