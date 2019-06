Susan Gedye, som bor i Rotorua på New Zealand våknet opp midt på natten av uvanlig høye rumlelyder som hun trodde kom fra et jordskjelv, skriver CNN.

– Jeg tenkte det måtte være et stort jordskjelv i emning. Det ristet og bråkte i hele huset, sa Gedeye til Radio New Zealand.

Megahull

Ettersom buldringen ikke ga seg, gikk Gedye ut på kjøkkenet for å undersøke nærmere. Da hun til sin forskrekkelse kunne se at det hadde dukket opp en stor geysir utenfor kjøkkenvinduet.

RUMLING: Susan Gedye våknet opp til litt av et syn utenfor kjøkkenvinduet sitt. Foto: Rotorua Lakes Council

Etter noen timer hadde det rykende jord-hullet vokst i størrelse, og det lokale oppsynsvesenet hadde også oppdaget flere kollapser i bakken i området.

Gedye og hennes familie ble evakuert, mens hullet stadig vokste seg større. Mengder av jord og gjørme kom flyvende opp av hullet, og garasjen til huset var på vei til å bli slukt.

Trodde det brant

Tiahomarama Fairhall, som bor i et nabohus rett ovenfor jordhullet, og hun kunne fortelle at hun hadde sett mye røyk fra hagen.

– Jeg trodde det kanskje brant i nabohuset, så jeg gikk nærmere for å se. Da så jeg at det ikke var snakk om en brann i det hele tatt, men et stort, rykende hull i bakken, sier Fairhall.

Mye aktivitet

Byen Rotarua ligger nord på New Zealand, er kjent for å ha mye geotermisk aktivitet. Lokale myndigheter at det har vært lignende hendelser i området før, og tilbake i 2016 skjedde nesten det samme.

UROVEKKENDE: Området Rotorua ligger i er kjent for å være et område med mye aktivitet i bakken. Foto: Rotorua Lakes Council

– Vi er vant med at det forekommer jordskjelv her på øya, men dette var noe helt nytt. Hullet var jo gigantisk, sier Fairhall.

Myndighetene oppfordrer både lokalbefolkningen og besøkende til å opptre aktsomt i området.

De skriver at geotermisk aktivitet kan være veldig uforutsigbar. Områder kan se sikre ut, men kan være ustabil og kan endre seg når som helst.