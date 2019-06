Torsdag begynte 64 år gamle Merkel å skjelve under den offisielle utnevnelsen av Christine Lambrecht som ny tysk justisminister.

I rundt 2 minutter skalv hun ukontrollert, noe hun også gjorde da hun 18. juni hørte på et militærorkester sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Da Merkel fikk spørsmål om skjelvingen under en pressekonferanse i Osaka, der hun deltar under G20-toppmøtet, forsikret hun om at helsetilstanden er bra.

– Jeg er sikker på at dette går over like fort som det kom, sa hun.

På spørsmål om hun har konsultert lege som følge av skjelvingen, var svaret unnvikende.

– Jeg har ikke noe spesielt å melde om, bortsett fra at jeg har det bra, sa hun.

