Brannen ble meldt klokken 04.55. Innringere meldte om mye svart røyk i området, og beboerne ble bedt om å holde vinduene lukket.

Ifølge politiet sto det biler i flere av garasjene i Ammerudhellinga.

Klokken 06 meldte politiet at brannen var slukket. Ingen personer ble skadd, og det var heller ikke fare for at brannen skulle spre seg til boliger.

Brannvesenet var fortsatt på stedet klokken 06.45. Politiet har opprettet sak.

– Etterforskningen er i gang for å prøve å finne årsaken til brannen. Vi har ingen indikasjoner om at brannen er påtent, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

STORT GARASJEANLEGG: En stund var det fare for at brannen skulle spre seg til flere garasjerekker. Foto: tipser.no/Daniel D. Laabak