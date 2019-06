Ekteparets naboer i sorg: – De var helt enestående folk

Politiet har bedt psykiatere starte undersøkelser for å avklare om han var tilregnelig.

– Denne undersøkelsen er påbegynt, sa politiinspektør May Britt Erstad i Vest politidistrikt på en pressebrifing fredag ettermiddag.

Det avdøde ekteparet, som var i midten av 60-årene, ble natt til fredag sendt til Gades Institutt der de har blitt obdusert.

Fremstilles for fengsling

Drapssiktedes forsvarer, advokat Fredrik Verling, har ikke ønsket å kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Bistandsadvokaten til ekteparets familie sier til TV 2 at drapet naturligvis er dypt tragisk, men ønsker utover det ikke å kommentere saken.

Klokken 12.30 lørdag vil den drapssiktede mannen bli fremstilt for varetektsfengsling. Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud.

De vil også be om at saken behandles for lukkede dører, og at pressen ikke får være til stede.