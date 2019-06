Mannen måtte på sykeshus og sy fire sting etter basketaket.

Kvinnen fikk likevel strafferabatt fordi mannen skal ha fremprovosert reaksjonen.

Da saken var oppe i Oslo tingrett i oktober ble bloggeren opprinnelig frikjent. Aktoratet anket saken, og Borgarting lagmannsrett fant henne fredag skyldig i kroppsskade.

Retten kom frem til at en passende straff i utgangspunktet ville være 120 dagers fengsel. Dette på bakgrunn av at voldsutøvelsen skjedde med et farlig redskap.

Hun fikk videre strafferabatt da retten mener handlingen var fremprovosert.

Provokasjonen skjedde ved at den fornærmede mannen spurte om han skulle lære bloggeren karate slik at hun kunne forsvare seg mot slike som ham. Han skal deretter ha kalt kvinnen og en vennine stygge ting. Dette skal ha skremt bloggeren.

Den fornærmede mannen fikk deretter et glass eller en flaske i hodet. I tillegg mener retten det er bevist at bloggeren slo mannen én gang.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

Hun ble dømt under dissens, med et flertall på fem mot to stemmer. Dermed ble hun dømt til fengselsstraff.

Bloggerens forsvarer varsler at hun nå skal gå nøye gjennom dommen.

- Jeg er sterkt uenig i flertallets bevisvurdering og mener mindretallets vurderinger, som er i tråd med tingrettens enstemmige dom, er korrekt. Jeg vil gå nøye gjennom dommen å vurdere om det er noen ankegrunner, sier kvinnens forsvarer Cecilie Nakstad til Nettavisen.

- Jeg merker meg at fornærmede ikke er tilkjent oppreisningserstatning grunnet sin forutgående svært provoserende oppførsel.