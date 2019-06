Ifølge Sky Sports News blir Romelu Lukaku Inter-spiller i løpet av kort tid.

Serie A-giganten skal ha kommet med et bud på totalt rundt 694 millioner kroner for å låne Lukaku i to sesonger, med opsjon på å hente spissen permanent, melder Sky Italia.

Inters tilbud er å betale snaue 100 millioner umiddelbart for å låne angriperen i to sesonger, og resten av summen når låneperioden er over for å hente belgieren permanent.

Mye tyder at Lukaku selv ønsker seg til Inter. Fredag kveld la 26-åringen ut et stort hint på sin Instagram-story, der han poserer i en trøye i Inters sorte og blå striper. Han har tidligere beskrevet den nybakte Inter-sjefen Antonio Conte som verdens beste trener.

TIL INTER: Lukaku hinter om Inter-overgang. Foto: Instagram

– Det er bra at Conte gikk til Inter. For meg er han verdens beste trener, sa Lukaku om italieneren tidligere denne måneden.

Lukakus agent Federico Pastorello var tidligere denne uken på plass i Milano for å forhandle frem en overgang for Manchester United-spissen. Agenten gikk deretter offentlig ut og bekreftet at Lukaku ønsket å forlate Old Trafford.

– Ja, Lukaku har selv gått ut og gitt beskjed om sine planer og sitt ønske. Vi får bare se hva som skjer, sa Pastorello.

Inter Milans nye trener Antonio Conte forsøkte forøvrig å kjøpe Lukaku da italieneren var trener for Chelsea tilbake i 2017. Den gang valgte belgieren å gå til Manchester United.

Lukaku ble hentet til Old Trafford for 750 millioner kroner fra Everton, og har totalt scoret 42 mål på 96 kamper i løpet av sine sesonger for Manchester United.