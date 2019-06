33 år gamle Thomas vant Touren i fjor for Team Sky, som nå heter Team Ineos. I det rittet overtok han sjefsrollen i laget fra Chris Froome, som ble nummer tre.

Nå er Froome helt ute av bildet etter de alvorlige bruddskadene han pådro seg i Critérium du Dauphiné, mens Geraint Thomas veltet ut av Sveits rundt nylig.

Tourmanager: Sett opp ditt lag

Da grep Ineos' supertalent Egan Bernal (22) muligheten og vant hele rittet.

I sin pressemelding med presentasjon av Tour de France-laget, gir derfor Team Ineos nå delt kapteinsrolle til Thomas og Bernal.

– Oppladningen min ble forstyrret av velten i Sveits rundt, men jeg har trent bra og føler meg klar. Etter å ha diskutert det med laget, mener vi at det er fornuftig å gå inn i rittet med to ledere, siden det gir oss flere muligheter. Egan og jeg vil jobbe hardt for hverandre og laget i alle de tre ukene, sier Thomas i en pressemelding.

Kolombianske Bernal ble nummer 16 i Tour-debuten i fjor. Nå sikter han høyere.

– Fjoråret lærte meg mye. Nå vet jeg hva som venter i Tour de France. Jeg ser frem til å dele lederskapet med G (Geraint Thomas, journ. anm.), sier 22-åringen.

– Fleksibilitet

Lagsjef Dave Brailsford tror ikke det delte lederskapet vil skape problemer.

– Etter suksessen i fjor, går vi for delt lederskap. De er begge i god form. De stoler på hverandre, og vi tror dette gir oss mest fleksibilitet og mulighet for suksess.

I fjor gikk de inn i Touren med Chris Froome som kaptein, men endte opp med Geraint Thomas som vinner.

Slik stiller Team Ineos i Tour de France 2019: Geraint Thomas, Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Wout Poels, Luke Rowe og Dylan van Baarle