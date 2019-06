Båten kjørte på et skjær utenfor Stokkøya i Helgeroa, og de ombord ble fraktet til land av en forbipasserende båt, sier vakthavende redningsleder i Hovedredningssentralen Sør-øst, Børge Galta til TV 2.

Det var en familie på fire i båten.

– De to andre er uskadd. Det er ting som tyder på at de to som er skadd satt foran i båten, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Jan Kristian Johnsrud, til TV 2.

Alt tyder på at båten ved et uhell kjørte på en stolpe. Ingen av de involverte var i vannet.

Båten står fremdeles på skjæret.

