– Det blir en tøff utfordring. En god spiller på godt over to meter, som har en voldsom serve som jeg må prøve å være klar for, sier Casper Ruud til TV 2 om møtet med John Isner.

På mandag kan Ruud krysse enda en bragd av listen: å spille i hovedturneringen i Wimbledon.

Deltakelse i en av verdens gjeveste tennisturneringer betyr også sterke motstandere. Trekningen av første runde gjorde det ikke enklere for 20-åringen.

I første kamp møter han nemlig John Isner som ligger på 12. plass på ATP-rankingen og er kjent for brutalt gode server. Den lange amerikaneren kom i tillegg helt til semifinalen i fjorårets Wimbledon. Til sammenlikning deltar Ruud for første gang og er rangert som nr. 60.

Skal tenke som en fotballkeeper

– Jeg vil helt klart anse han som favoritt i den kampen, men jeg får prøve å gjøre det jeg kan for å være litt som en vegg og få mye server og baller tilbake. Han liker jo så klart når han får mye gratispoeng og mange server. Det blir nok ikke så lett å slå mange returvinnere, men jeg må prøve å få mye tilbake og tenke som en fotballkeeper som bare skal redde ballen. Det er nok det som er planen min mot ham sier Ruud.

– Det kan være en fordel at han har vært litt skadet i det siste. Han har ikke spilt noen turneringer siden mars, så han kan være litt ute av konkurranseform. Jeg får prøve å bruke det til min fordel. Jeg får se hvor mye jeg klarer å gi av motstand, men han er helt klart en tøff spiller og var i semifinalen her i fjor, så han vet hva han driver med.

Snarøya-spilleren tror at motstanderens lange kropp kan være et svakt punkt også.

– Noen mener at han har en av de beste servene som er her, er det litt skremmende?

– Ja, litt. Serven hans er det største våpenet. Han er jo to meter og ti-tolv centimeter, så han har en liten fordel der, men det gjør jo også at han kanskje ikke beveger seg like bra som andre spillere gjør. De som er litt lavere har litt enklere for å bevege seg fort, sier Ruud, som ikke har de største forventningene på et gressunderlag han ikke er helt komfortabel med:

– Jeg gråter ikke om jeg taper i første runde. Hadde vært surere om jeg tapte i åpningen på French Open.

Spent far

Pappa Christian Ruud gleder seg til å se sønnen i aksjon, men også han er obs på Isners serve.

– Har vært litt skadet, men jeg tror han kan slå den serven i blinde. Det blir viktig å være god i de riktige situasjonenbe.

– Hvordan det har vært å se stegene Casper har tatt i det siste?

– Det har vært veldig gøy. Han har hevet seg et hakk eller to. Det er små marginer, men han er virkelig på vei oppover, og det blir spennende å se hva han kan få til i Wimbledon, sier Christian Ruud.