Ifølge lokalavisen Suldalsposten skjedde ulykken i Hårnålsvingen ved Helganesbrua på vei mot Kvilldal kraftverk i Rogaland, fredag ettermiddag.

Ingen ble skadet, men veien ble holdt stengt i flere timer.

Trafo-traileren tilhører Statnett, og ble brukt til å frakte flere trafoer i forbindelse med arbeidet med den nye strømkabelen til England. Trafoen veier ca. 200 tonn.

Byggeleder i North Sea Link, Magne Vestvik, sier til avisen at han først og fremst er lettet over at ingen kom skade.

Både Statens Vegvesen og politi var på stedet i forbindelse med ulykken.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Nikolai Austerheim, sier til TV 2 at det vil ta noe tid å fjerne den svære traileren.

– Den vil bli liggende i minst én uke. Trafikken går forbi med små biler, men ikke med store og høye biler. Dette skjedde på en sidevei, så det er heldigvis ikke så mye trafikk, sier han.

Austerheim opplyser at politiet er ferdig med sine undersøkelser på stedet, og at de vil opprette sak.

– Årsaken bak ulykken er foreløpig ukjent. Men traileren har kommet av veien, så noe har åpenbart skjedd. Avhør og etterforskning vil bringe dette på det rene, sier operasjonslederen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med kommunikasjonssjef i Statnett, Christer Gilje, uten hell.