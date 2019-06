– For min syke sønn er dette katastrofalt

– Det har vært et fantastisk engasjement, det er jeg veldig takknemlig for, sier hun.

Fredag kveld meldte politiet at elsykkelen var blitt funnet i nærheten av der den ble stjålet fra. Dessverre var sykkelen ødelagt.

– Sykkelen er delvis slaktet og vi er fortsatt interessert i tips dersom noen har vært vitne til tyveriet eller slaktingen av sykkelen sist natt. Forhåpentligvis lar sykkelen seg reparere før ferien, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

– Det er veldig synd for denne familien. De får ødelagt sommeren sin nå, for de er veldig avhengig av den elsykkelen for å få gjort noe i sommer, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

I tillegg er sykkelen svært kostbar.

– Og den er skaffet til veie gjennom hjelpetjenesten, så de kan ikke bare bestille seg en ny en med det samme, sier han.

Kristin Aanestad er veldig fortvilet over at elsykkelen er stjålet. Foto: Privat

– Frykter byråkratiet

Kristin Aanestad forteller at det er bakhjulet og motoren som er fjernet fra sykkelen. Hun håper det lar seg gjøre å reparere den, men er redd det kan ta lang tid.

– Jeg frykter byråkratiet. Nå er det sommeravvikling. Jeg vet ikke om vi har mulighet til å få en ny i det hele tatt og i så fall må vi kanskje vente til neste vår igjen, sier hun.

Nå håper familien at noen i systemet forbarmer seg over Asbjørn Johannes og sørger for at han kan få glede av elsykkelen allerede i sommer.

– Dette gir han så ufattelig mye glede. Det er vondt, for det går ut over en så syk liten gutt som har kjempet beinhardt for å overleve, sier hun.