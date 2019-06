Norge er blant favorittene til å vinne mesterskapet, og hadde dermed favorittstempelet også i fredagens første kamp i VM.

Motstander var Sergio Gonzales/Luis Enrique Reyes fra Cuba.

Norge viste sin klasse i første sett og tok seieren 21-10. I det andre settet kontrollerte den norske duoen inn til en sikker 21-14-seier.

– De bare fortsetter å spille god beachvolleyball. Evnen de har til å spille like god volleyball, uansett hva som står på spill, er ekstremt imponerende, mente TV 2-kommentator Martin Engvik.

– Verden har ikke sett maken til blokk

Spesielt blokkspillet til Mol imponerte kommentatoren.

– Det er nesten vanskelig å forklare hvor god Anders Mol er i blokk. Verden har ikke sett maken til blokkspill det siste året, sa TV 2-kommentator Martin Engvik.

– Han hadde sju blokkpoeng halveis i andre sett. Det er ekstremt mye, roste kommentatoren.

Den norske duoen er også i gruppe med brasilianerne Pedro Solberg og Vitor Felipe, samt Jonathan Erdmann og Sven Winter fra Tyskland.

Mol og Sørum VM-debuterte som førsteseedet i mesterskapet. De har vunnet tre av de siste fire turneringene de har spilt, og er rangert som verdens beste duo.

– Det er egentlig ganske utrolig med tanke på at de norske gutta ikke klarte å kvalifisere seg til forrige VM. Men nå er de kjent over hele verden som «beachvolley-Vikings» mente Engvik.

– Kjempestas

Før kampen uttalte den norske duoen at det egentlig ikke hadde gått helt opp for dem at de var favoritter til VM-gullet.

– Det er helt vilt å være favoritter i vårt første VM, sa Mol og Sørum på telefon fra VM-byen Hamburg.

– Det er kjempestas, men ikke noe vi tenker så mye på. Det er vårt første VM, så vi har alt å vinne, mente Mol.

Nordmennene har ikke satt seg noe konkret resultatmål, men er klare på at de kan slå alle.

– Vi har ikke noe direkte mål. Det er mange gode lag, og vi må ta en kamp av gangen. Men vi kan slå alle, så vi må drømme om gullet, sa Sørum.