Hendelsen skal ifølge danske medier ha skjedd på formiddagen fredag.

En 49 år gammel mann vil nå antageligvis bli siktet.

70-åringen sto i rulletrappen på vei ned til perrongen på Odense Banegård Center da hun ble truffet i ryggen av mannen på el-sparkesykkel.

– Den 49-årige mannen valgte av ukjente grunner å kjøre ned rulletrappen på sparkesykkelen, og traff kvinnen, sier vaktsjef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Kvinnen døde på Odense Universitetssykehus. Hennes pårørende er varslet.

– Vi skal nå undersøke ulykken nærmere for å finne ut hva som har skjedd. Blant annet skal sparkesykkelen undersøkes, og vi skal gjennomgå overvåkingsbilder, sier Holck Nielsen.

– Det er ingen tvil om at det her i utgangspunktet dreier seg om uaktsomt drap, men hva han blir siktet for, vil etterforskningen avdekke, forklarer han.