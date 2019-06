Det opplyser Salt Lake City-politiet på Twitter fredag kveld, norsk tid.

Pågripelsen kommer etter at politiet undersøkte et hus som de mente kunne ha tilknytning til saken. Politiet uttalte også at huseieren ble ansett som «interessant» i etterforskningen.

Ifølge CBS News var det digitale spor som ledet politiet til huset. De har tidligere uttalt at studenten sin bruk av dating-apper og sosiale medier er en stor del av etterforskningen.

UNDERSØKELSER: Politiet sperret av et hus i Salt Lake City i forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Mackenzie Lueck. Foto: Francisco Kjolseth

Likhunder søkte gjennom huset til den pågrepne personen, men det er foreløpig uvisst om de plukket opp noe. Ifølge CBS News skal politiet ha tatt med seg en rekke ting fra huset som de sa ville bli DNA-testet.

Det har nå gått 11 dager siden Mackenzie Lueck landet på Salt Lake City Airport etter å ha vært i bestemoren sin begravelse i California. Studenten satte seg inn i bil på flyplassen som kjørte henne til en park, 20 minutter unna.

Der skal hun ha møtt en ukjent mann, som hun kjørte avgårde med. Men der slutter alle spor etter kvinnen, og ingen har hørt fra henne siden.

Politiet i Salt Lake City har varslet en pressekonferanse, senere fredag.