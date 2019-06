Å skaffe nok elbiler til å dekke etterspørselen har vært en stor utfordring for mange norske bilimportører. Flere modeller har hatt lange ventelister – og kunder som etter hvert har hatt ganske tynnslitt tålmodighet.

Det siste året har det kommet en rekke nye modeller ut i markedet, men fortsatt har mange leveringsproblemer.

I dag avslører bransje-nettstedet BilNytt.no at importøren av Kia, Bertel O. Steen, har fått dårlige nyheter fra den europeiske ledelsen.

Kia har 7.000 kunder på elbil-venteliste. De kundene må smøre seg med tålmodighet, for i andre halvdel av 2019 kommer det bare noen hundre elektriske Kiaer til Norge:

Mangel på batterier

– Vi får fra 300 til 500 elbiler totalt i annet halvår, ifølge våre nye anslag. Det er langt fra det vi hadde håpet på, men fabrikken sier at kapasiteten er sprengt. En av årsakene er mangel på batterier, sier informasjonssjef Mette Simonsen Sauge i Kia, til BilNytt.

Ifølge BilNytt har Kia tidligere anslått leveranser av 1.500-2.000 e-Soul til Norge. Nå er Bertel O. Steens anslag på 300-400 biler. For e-Niro var antallet 2.000 biler. Nå estimerer Bertel O. Steen med 750-800 biler for hele året, inkludert det som er solgt hittil år.

Vet ikke hvor mange biler de får

I sum ser det ut som Kia kan få 3.000 færre elbiler enn de tidligere hadde anslått.

– Vi nå ser at produksjonstakten går ned. Og vi synes det er viktig å kommunisere våre nye anslag til både forhandlere og kunder, uten at vi vet hvor mange biler vi ender på, sier Irene Solstad til BilNytt.no

Hun er sjef for Kia Bil Norge i Bertel O. Steen.

Kia e-Niro har en svært god kombinasjon av rekkevidde og pris: Det gjenspeiler seg også i interessen fra norske kunder.

Forventet bråstans

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no er ikke overrasket over det som nå kommer frem:

– Vi har lenge trodd at det kan bli bråstans i elbilsalget mot slutten av 2019. Bilprodusentene vil få store CO2-bøter basert på snittutslipp fra og med 2020. Da har det høy verdi for dem å avvente med å selge nullutslippsbiler til januar 2020, sier Falch Tuverud.

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i Bilnytt er ikke overrasket over at Kia får langt færre elbiler enn tidligere anslått.

Han tror bøtene for CO2-utslipp fra og med 2020 er en større grunn til at lanseringer og store volum på leveringer av elbiler avventes til neste år, enn tilgangen til batterier.

Paradoksal situasjon

– Dette er ekstra kritisk for norske bilforhandlere og kunder. I Norge er elbilandelen av nybilsalget særdeles høy, dermed blir det fort problemer for norske bilforhandlere når bilene ikke kan leveres. Vi får en ganske paradoksal situasjon: Flere bilforhandlere har kunder på liste, men kan ikke levere. Mens andre som bare selger bensin- og dieselbiler har biler, men mangler kunder, sier Falch Tuverud.

Han legger til:

– For Kias del ser det heller ikke ut til at det vil bli levert særlig mange elbiler i 2020, til tross for innføring av bøter på CO2. Det kan ha ulike årsaker. Det kan være at de benytter kapasiteten til å produsere SUV-er og andre biler med god avanse, til andre markeder der det ikke er store bøter og foreløpig ikke så høye avgifter avslutter Atle Falch Tuverud i BilNytt.

