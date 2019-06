Norge fikk Frankrike i EM-gruppen

EM begynner 10. januar neste år i Østerrike, Norge (Trondheim) og Sverige. Fredag kveld ble EM-gruppene trukket.

Det er seks grupper med fire lag i hver gruppe. De to beste lagene i gruppen går videre og tar med seg poeng og mål fra den interne kampen til hovedrunden. Å gå feilfritt gjennom gruppespillet vil kunne være helt avgjørende med tanke på å nå semifinalen. Semifinale og finaler spilles i Stockholm.

Trondheim er vert for gruppe C og D. Norge er i gruppe D.

I den gruppen ble også gigantene Frankrike trukket, sammen med Portugal og Bosnia. Norge bør ha gode sjanser til avansement derfra.

I hovedrunden kan håndballgutta møte Danmark, Ungarn, Island eller Russland fra gruppe E, mens i gruppe F står det mellom Sverige, Slovenia, Sveits og Polen. Danmark, Ungarn/Island, Sverige og Slovenia er nok de største favorittene til å gå videre fra sine grupper.

– Det blir en vanvittig interessant hovedrunde. Vi kan slå alle, men også tape for alle. Men først må vi komme oss dit, sa landslagssjef Christian Berge til Viasat.

– Det blir et av de tøffeste mesterskapene. Nå er det ingen hvilekamper. Vi må gå ut med full styrke mesteparten av tiden, sier han.

Vil gå for gull

Finaletap i VM 2017, 7. plass i EM 2018 og finaletap i VM 2019. Det er fasit for det norske herrelandslaget etter de tre siste mesterskapene. Nå håper Christian Berge at tiden snart er moden for å ta nye steg.

– Vi jobber for gull hver eneste dag. Vi prøver å finne marginer der vi kan hente små ting for å bli bedre, og så skal vi jobbe steinhardt for å stå der. Det ville selvfølgelig betydd veldig mye å stå på toppen, sier landslagssjefen til TV 2.

Store steg

Arbeidet med å komme seg dit har allerede startet for Berge og Norge, og landslagssjefen ser på EM på hjemmebane med optimisme.

– Det har vært moro å følge spillerne i sine klubber, og så synes jeg også at landslaget har tatt steg. Vi er i god utvikling, både laget og spillerne.

Det er spesielt én spiller som har imponert landslagssjefen det siste året, 21 år gamle Magnus Abelvik Rød.

– Han kom som en kule i VM og det har vært vanvittig moro å følge han. Han har tatt plassen på høyrebacken i klubben sin, hvor han konkurrerer mot en av de beste i verden, så det har vært en vanvittig utvikling, skryter landslagssjefen.

Hovedpersonen selv er også godt fornøyd med året som har gått og gleder seg til et nytt mesterskap med landslaget.